Giorgia Rossi in minigonna, le mani scivolano e il web impazzisce – FOTO

Giorgia Rossi accende i fan dei social pubblicando due scatti in cui mostra tutta la sua travolgente bellezza e sensualità

Oggi giorno la “guerra di bellezza” tra giornaliste sportive si arricchisce di nuovi punti e con le ultime foto pubblicate sul proprio profilo Instagram è arrivato il turno del sorpasso di Giorgia Rossi. La presentatrice Mediaset si è infatti lasciata ritrarre all’interno dello studio televisivo di “Pressing” con un outfit che lascia i follower senza fiato. Giorgia indossa un semplice, ma allo stesso tempo, sexy abitino nero che lascia scoperte le sue lunghe splendide gambe. Un particolare questo messo ancora di più in risalto dalla scelta di abbinare al vestito delle fantastiche scarpe verdi dal tacco alto. Proprio quest’affascinante accessorio riesce a mettere in evidenza la tonicità delle sue gambe sulle quali Giorgia appoggia con sensualità le mani. Il sorriso radioso e lo sguardo deciso completano l’immagine perfetta di quella che per oggi può essere incoronata la regina del giornalismo sportivo.

Giorgia Rossi e la ripresa dopo il Covid