Giulia De Lellis diventa presentatrice: tutto sul programma che condurrà!

Giulia De Lellis ha esordito nella nostra televisione quando aveva appena vent’anni e decise di partecipare a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, per corteggiare il tronista di allora Andrea Damante. Sono trascorsi cinque anni da allora e per lei sono stati cinque anni infiniti, pieni di soddisfazioni e di colpi di scena. Sicuramente è la corteggiatrice del programma che ha riscosso più successo in assoluto, nonostante la sua storia con Andrea sia finita da quasi un anno.

Giulia De Lellis condurrà la prima edizione italiana di Love Island

Da influencer a conduttrice adesso Giulia realizza un vero e proprio sogno: condurrà la prima edizione di Love Island, che arriva in Italia dopo aver riscosso un successo strepitoso in otto nazioni. Diversi ragazzi vengono messi tutti insieme su un’isola, vivono emozioni e alcuni si innamorano, e l’unica coppia che riuscirà a superare l’estate vincerà un premio di 50mila euro. Una vera e propria soddisfazione personale ma soprattutto lavorativa per Giulia che mai avrebbe pensato di riscuotere un successo del genere dopo il programma di Maria De Filippi.

Giulia ha comunicato questa bellissima notizia pubblicando un post su Instagram. Ha ricevuto tantissimi complimenti da parte dei suoi fans che l’hanno sempre seguita e creduto in lei in questi anni.