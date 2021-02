L’outfit perfetto per le gite fuori porta, che siano al mare o in montagna, prevede il maglione a righe: Elisabetta Gregoraci detta tendenza Primavera 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per una gita a Cortina, Elisabetta Gregoraci ha scelto un outfit che nel suo essere semplice, è estremamente desiderabile. Ci ha regalato una serie di scatti postati sul suo profilo ufficiale Instagram che ci permettono di prendere ispirazione e di cambiare idea riguardo il maglione ideale per addentrarci nella stagione più calda. Se l’Inverno 2021 ha visto un susseguirsi di maglioni oversize e con il collo alto in tutte le varianti di colore e texture, la Primavera ci richiede un modello più sbarazzino.

Non si tratta solamente di alleggerire la pesantezza, ma anche di lasciarsi andare alle fantasie e ai colori più disparati. Che siano in versione arcobaleno come sul maglione di Valentina Ferragni o alla marinaretta come quelle della Gregoraci, le righe entrano già nella top ten delle fantasie di maglioni più desiderate per la prossima stagione.

Elisabetta Gregoraci: la marinaretta è la soluzione più chic per le gite fuori porta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il maglione che indossa la showgirl italiana Elisabetta Gregoraci è a righe bianco e rosso, firmato Celine. Decorato dalla scritta frontale, è anche arricchito di bottoni dorati sulle spalle e la fantasia viene spezzata dai polsini e da fasce nella parte superiore e anteriore in tinta unita bianchi.

Ne risulta un maglione casual chic dall’aria raffinata ma perfetto per situazioni che richiedono praticità, come le nostre gite o passeggiate.

Insomma, un capo everyday che possiamo abbinare, come ha fatto la Gregoraci, ad un paio di jeans. Quelli che indossa l’ex modella sono strappati sul ginocchio. A completare l’outfit ha poi indossato un paio di combat boots, per restare in linea con le tendenze Primavera 2021, firmati Gia Couture. Riprendono il bianco del maglione per un effetto en pendant adorabile con lo sfondo innevato.

Ed è impossibile non notare il dettaglio che dona un tocco spiritoso all’intero outfit: gli occhiali da sole firmati Yives Saint Lauren a forma di cuore.