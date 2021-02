“Gresini è morto” poi il post del figlio: “Non è vero, siete avvoltoi”

Le parole del figlio di Fausto Gresini non sono molto comprensive nei confronti di chi ha fatto uscire una notizia falsa in un momento così delicato per la famiglia e per il pilota.

E’ circolata nelle ultime ore la notizia della morte di Fausto Gresini, team manager della scuderia Gresini del MotoGP.

Notizia confermata anche dalle agenzie ma poi prontamente smentita dal figlio sui social e dal team Gresini Racing.

Il team manager sta combattendo la sua lotta contro il Covid. Le sue condizioni di salute sono ancora gravissime ma non sarebbe morto come scritto sui giornali.

La sua scuderia con una nota ha smentito la notizia con queste parole: “Nonostante le notizie in circolazione, Fausto è ancora con noi, seppur in condizioni critiche”.

La dura smentita del figlio Lorenzo

Anche il figlio Lorenzo non ha preso bene ciò che è circolato sul web in queste ore e tramite il suo profilo Facebook ufficiale si è lasciato andare ad uno sfogo: “Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi. Il mio grande babbo sta molto male ma il suo giorno non sarà oggi”.

C’è ancora un barlume di speranza dunque, nonostante le funzioni polmonari siano fortemente compromesse a causa del Covid.

Fausto Gresini continua a rimanere nel reparto di terapia intensiva nell’Ospedale di Bologna dove è ancora ricoverato dopo 60 giorni in cui le sue condizioni sono critiche.