Guendalina Tavassi pronta per l’estate: mai stata così bella – FOTO

Guendalina Tavassi è una delle opinioniste più amate della televisione italiana. Ha esordito quando ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa. Dopo il GF ha partecipato all’Isola dei Famosi e poi Tale e Quale Show. Ha sempre ammesso che per lei è molto importante l’aspetto fisico e non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per stare meglio con se stessa, rifacendosi il naso e anche il seno.

Guendalina Tavassi uno spettacolo sul suo profilo di Instagram

Guendalina è nata il 1 gennaio del 1986, nata sotto il segno del capricorno. In questi anni dove è stata sotto ai riflettori è spesso stata al centro del gossip, in particolar modo quando qualche mese fa l’è stato hackerato il suo profilo iCloud che possedeva foto e video anche molto intimi. Lo rivelò in lacrime su Instagram, e almeno in quella occasione ricevette tantissima solidarietà da parte dei suoi fans su Instagram che l’hanno sempre sostenuta in tutti questi anni.

Su Instagram ha ben un milione di followers: sul suo profilo, oltre a post e storie relative al lavoro, condivide spesso momenti di vita quotidiana che appassionano tantissimo i suoi fans che la seguono con tanto affetto.