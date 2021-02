I broccoli, quali proprietà per l’organismo e come si usano in cucina

I broccoli sono degli ortaggi dal sapore delicato e dall’odore molto intenso ricchi di proprietà benefiche per l’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono i broccoli e quali sono le loro incredibili proprietà benefiche per l’organismo. In più ti mostreremo anche come usarli in cucina per preparare ricette dietetiche ma anche golosi piatti della tradizione.

I broccoli, cosa sono e quali sono le proprietà benefiche di questo ortaggio non sempre amato

I broccoli sono ortaggi dal sapore delicato e dall’odore molto intenso. A causa del loro odore infatti molto spesso non vengono graditi dai bambini che hanno un palato più semplice e poco capace ad approcciarsi a sapori particolari.

Di questa pianta non si mangia la fogliai ma solo l’infiorescenza e viene mangiata in tutto il mondo. Il broccolo è una pianta originaria dell’area mediterranea arrivata in Italia al tempo dei romani.

Nonostante molto spesso i broccoli siano detestati per via del loro odore, si tratta di ortaggi molto ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo.

I broccoli infatti sono ricchi di vitamine e sali minerali come potassio, ferro, fosforo e calcio.

In più, i broccoli hanno un grande potere antiossidante che è in grado di rafforzare le difese immunitarie e prevenire le malattie.

Una cosa importante che va sottolineata è che i broccoli non vanno cotti troppo a lungo. Se vengono cotti a basse temperature invece rilasciano delle sostanze benefiche.

Come cucinare i broccoli se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi

I broccoli sono delle verdure ottime da consumare se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi (Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay)

Se stai seguendo una dieta a ridotto contenuto calorico i broccoli sono l’ingrediente ideale perché oltre al ridotto contenuto di calorie sono anche molto ricchi di proprietà benefiche.

Puoi cucinarli al vapore o bolliti conditi con un filo di olio extra vergine di oliva, un pizzico di sale e il succo di mezzo limone.

Tuttavia, esistono molte ricette un po’ più elaborate che vedono i broccoli come ingrediente protagonista. Ecco a te qualche spunto per mangiare sano ma con gusto.

Orecchiette ai broccoli baresi . Ecco un primo piatto della tradizione pugliese molto saporito ma allo stesso tempo anche molto leggero e semplice da preparare. Metti a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo dedicati al sugo. In una padella molto capiente fai soffriggere con un filo di olio extra vergine di oliva dell’aglio, un peperoncino e qualche filetto d’acciuga. Poi aggiungi i broccoli che hai precedentemente lessato. Fai insaporire e aggiusta di sale. Quando la pasta sarà pronta scolala e lascia da parte un po’ di acqua di cottura che ti servirà a mantecare. Versa la pasta nel sugo e gira con un cucchiaio di legno. Quando sarà ben mantecata servila con una spolverata di parmigiano o pecorino.

. Ecco un primo piatto della tradizione pugliese molto saporito ma allo stesso tempo anche molto leggero e semplice da preparare. Metti a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo dedicati al sugo. In una padella molto capiente fai soffriggere con un filo di olio extra vergine di oliva dell’aglio, un peperoncino e qualche filetto d’acciuga. Poi aggiungi i broccoli che hai precedentemente lessato. Fai insaporire e aggiusta di sale. Quando la pasta sarà pronta scolala e lascia da parte un po’ di acqua di cottura che ti servirà a mantecare. Versa la pasta nel sugo e gira con un cucchiaio di legno. Quando sarà ben mantecata servila con una spolverata di parmigiano o pecorino. Broccoli gratinati. Questa è una ricetta non molto light ma veramente molto golosa che ti farà innamorare dei broccoli. Inizia lessando e scolando i broccoli. Poi in una padella capiente fai soffriggere con un filo di olio extra vergine di oliva dell’aglio, un peperoncino e qualche filetto d’acciuga. Poi aggiungi i broccoli che hai precedentemente lessato. Fai insaporire e aggiusta di sale. Versa il tutto in una teglia e mettici una mozzarella tagliata a cubetti e ricopri il tutto con della besciamella. Spolvera la superficie con del parmigiano reggiano, del pangrattato e un pizzico di pepe nero. Fai cuocere per 20 minuti a 180 gradi.

I broccoli: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

I broccoli, come ti abbiamo già detto, sono perfetti da mangiare se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi. Infatti, non è un caso che i nutrizionisti e i dietologi li consigliano nelle diete dimagranti.

Ti basti sapere che 100 grammi di broccoli contengono solo 34 calorie. Questo li rende veramente perfetti per la tua dieta.

Attenzione però a inserirli in un’alimentazione variegata e bilanciata perché l’abuso di broccoli potrebbe provocarti fastidi intestinali e aerofagia.