I carciofi, quali proprietà benefiche per l’organismo e come usarli in cucina

I carciofi sono degli ortaggi dal sapore molto delicato e ricchissimi di proprietà benefiche per il tuo orgnanismo.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono i carciofi e quali sono le incredibili proprietà per il tu organismo. In più ti mostreremo come pulire i carciofi e quali sono le ricette semplici e veloci che puoi gustare anche se stai seguendo un regime alimentare controllato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare la curcuma in cucina, tutte le proprietà di una spezia miracolosa

I carciofi, quali sono i benefici per il tuo organismo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare il coriandolo in cucina e quali sono le sue proprietà benefiche

I carciofi sono ortaggi tipici della cucina italiana il cui utilizzo affonda le radici nell’antichità. Secondo gli studiosi i carciofi vennero consumati per la prima volta in Sicilia a partire dal primo secolo avanti Cristo.

Dall’Italia poi, questo ortaggio dal sapore incredibile, venne introdotto in altri Paesi dell’Europa e non solo.

In Francia fu introdotto da Caterina de’ Medici che era una grande estimatrice dei carciofi. Gli olandesi invece portarono i carciofi in Inghilterra.

Mentre invece furono i colonizzatori spagnoli e francesi a portare il carciofo in America. Devi sapere che oggi in California i cardi sono diventati un’autentica piaga, esempio tipico di specie aliena invasiva in un habitat in cui non si trovava precedentemente.

Tra poco ti parleremo del gusto incredibile dei carciofi e di come consumarli sia che tu sia a dieta sia che tu voglia concederti un piatto gustoso. Ora però è arrivato il momento di analizzare quali sono le proprietà benefiche dei carciofi.

I carciofi sono ortaggi ricchi di carboidrati (per questo motivo nell’ambito di una dieta a basso contenuto calorico vanno consumati con moderazione) e sali minerali come ferro e potassio.

Il carciofo è un ortaggio molto ricco di proprietà antiossidanti e detossinanti. Questo alimento infatti molto spesso viene usato nelle diete detox invernali.

Come cucinare i carciofi se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi

I carciofi come ti abbiamo già detto sono ottimi da usare nell’ambito di diete a basso contenuto calorico infatti dietologi e nutrizionisti li consigliano molto spesso.

Ci sono molti modi di cucinare i carciofi se stai seguendo un regime alimentare controllato. Intanto li puoi cucinare al vapore avendo cura però di pulirli molto bene.

Un altro modo per mangiare i carciofi in modo sfizioso ma anche light è cuocendoli in padella con un filo di olio extra vergine di oliva e uno spicchio d’aglio privato dell’anima.

Tuttavia le ricette che vedono i carciofi protagonisti sono moltissime. Tra le più famose in assoluto c’è la ricetta dei carciofi alla giudìa, un piatto molto antico tipico della città di Roma.

Un modo semplice e gustoso però di mangiare i carciofi e crudi all’insalata. Devi stare molto attento quando li pulisci perché devi avere cura di eliminare tutte le parti non piacevoli al palato.

Una volta ben puliti, tagliali a fettine molto sottili e condiscili con olio extra vergine di oliva, pepe nero, sale, scaglie di parmigiano e olive nere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I carciofi: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

I carciofi sono perfetti da mangiare se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi. Infatti, non è un caso che i nutrizionisti e i dietologi li consigliano nelle diete dimagranti.

Ti basti sapere che 100 grammi di broccoli contengono solo 47 calorie. Questo li rende veramente perfetti per la tua dieta.