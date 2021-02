Juliana Moreira, shorts corti e calze a rete: bellezza sconvolgente FOTO

Juliana Moreira, shorts corti e calze a rete: bellezza sconvolgente. La showgirl ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Juliana Moreira è una delle showgirl più amate di sempre della nostra tv. In Italia è arrivata nel 2005 e da allora non si è più fermata: ha esordito su Canale Cinque nella trasmissione di Antonio Ricci, e successivamente ha partecipato all’edizione autunnale della trasmissione e allo spin-off in onda in prima serata Cultura Moderna Slurp, successivamente anche alla versione estiva.

Juliana Moreira bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram con il suo amato

Dal 2007 è stata promossa come conduttrice insieme a Lyde Pages e al Gabibbo di ben tre speciali di Paperissima, per poi essere promossa a conduttrice speciale di Paperissima Spint nella nota stagione 2009-2009. Nel 2010 invece ha condotto in prima serata su Italia Uno Matricole & Meteore e nel maggio 2010 è stata concorrente fissa di Fenomenal, altro show di Teo Mammuccari. Nel 2011 è tornata a Paperissima e nel 2012 ha partecipato a Colorado.

Dal 2015 ha preso parte come concorrente della seconda edizione del programma “Si può fare” condotto da Carlo Conti. Dal 2017 Juliana si è sposata con Edoardo Stoppa, l’uomo della foto, con cui ha avuto due meravigliosi figli: Sophie nata nel 2011 e Sol Gabriel nel 2016.