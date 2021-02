Karina Cascella esagerata, questa volta sfodera un decolleté che spacca tutto: mai vista tanta abbondanza in uno scatto

Fa tremare tutti Karina Cascella con la sua bellezza, la sua sensualità e la sua verve. L’influencer ed opinionista non le manda a dire, lo sappiamo bene. Sempre molto schietta e diretta, in tv come suoi social, con lei non “scappa” mai niente e nessuno.

Amata e temuta nello stesso tempo, ieri sera è tornata ad essere presente a Live – Non è la D’Urso come una degli sferati. Non è mai facile affrontare cinque persone ma quando le sfere si girano e spunta la Cascella per gli ospiti è sempre un sussulto.

E dopo le ultime puntate in cui l’ex di Salvatore Angelucci ha sfoggiato una bellezza sovraumana con degli outfit così ricercati e che accentuano le sue forme, ieri sera si è ancora di più superata con un total black che ha bloccato letteralmente il web. Non ci credete? Andate alla pagina successiva per vedere le foto e vi ricrederete.

Karina Cascella esagerata, questa volta il décolleté spacca