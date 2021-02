La barbabietola, quali sono le sue proprietà e come usarla in cucina

La barbabietola rossa è un ortaggio da sapore molto dolce e dal colore intenso dalle proprietà stimolanti soprattutto per gli sportivi.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è la barbabietola e quali sono le proprietà benefiche per l’organismo. Non solo, ti mostreremo anche come usarle in cucina per preparare piatti dietetici ma anche anche pietanze gustose e saporite.

Barbabietole rosse, cosa sono e quali sono i benefici che apportano all’organismo?

Le barbabietole sono degli ortaggi molto dolci e succosi dal colore sgargiante. Il loro uso era già molto diffuso nei monasteri nel XV secolo e veniva usata non solo come cibo ma anche come un medicinale.

Le sue proprietà benefiche infatti sono incredibili e per questo con il succo di questo ortaggio si provavano a guarire svariate cose.

Tuttavia lo sviluppo di questo speciale ortaggio ha a che fare con la scoperta dello zucchero perché si scoprì che la barbabietola cotta produceva una sorta di sciroppo che poteva essere usato per dolcificare.

Oggi la barbabietola viene prodotta in tutta Europa. Le quantità di prodotto che vengono racconte si aggirano intorno ai 120 milioni di tonnellate l’anno e 160 milioni di tonnellate di zucchero bianco.

L’Italia coltiva barbabietola dal XVII secolo e le colture intensive si trovano specialmente nella zona della pianura padana, nel mantovano e nel ferrarese.

La barbabietola è un ortaggio molto ricco di zuccheri, sali minerali e vitamine. Tra le sue proprietà benefiche c’è quella dell’assorbimento delle tossine. In più la barbabietola ha proprietà depurative, antisettiche, digestive e stimolanti.

Il succo della barbabietola è un concentrato di energia soprattutto per gli sportivi che devono affrontare sforzi fisici non indifferenti.

Come assumere le barbabietole durante una dieta dimagrante

Le barbabietole si possono consumare sia crude che cotte e la cosa incredibile di questi ortaggi è che si possono usare in ogni genere di preparazione, dagli stuzzichini al dolce.

Grazie alla sua versatilità con la barbabietola si possono preparare moltissime cose gustose ma allo stesso tempo anche molto leggere dunque da mangiare tranquillamente quando si sta seguendo una dieta povera di grassi.

Se stai seguendo un regime alimentare controllato e sei anche uno sportivo/a noi ti consigliamo di iniziare la giornata con un estratto di mela, arancia e barbabietola. Si tratta di un’alternativa light al succo di frutta confezionato che contiene zuccheri e conservanti.

Un’altra pietanza che puoi preparare con le barbabietole è il risotto. Si tratta di un piatto unico molto gustoso ma allo stesso tempo leggero che preparerai con il succo della barbabietola.

Una volta cotto il riso e impiattato ti consigliamo di guarnire il piatto con dello stracchino cremoso.

Se non ami la carne ma non vorresti rinunciare a un delizioso carpaccio, ti proponiamo il carpaccio di barbabietola che oltre ad essere leggero è anche gustosissimo.

Ti basterà tagliare una barbabietola a fettine sottili e disporla su un piatto da portata. A parte condisci con sale, olio extra vergine di oliva e succo di limone un poco di rucola che disporrai sulla barbabietola.

Infine guarnisci il piatto con quattro gherigli di noci e delle scaglie di parmigiano reggiano dop.

Attenzione al consumo eccessivo di barbabietole: ecco le calorie e i valori nutrizionali

La barbabietola è un ortaggio dal sapore molto dolce ed è proprio per questo che ti raccomandiamo di prestare molta attenzione alle quantità.

Se consumata in quantità eccessive infatti la barbabietola può interferire con la tua dieta dimagrante a causa della grande quantità di zuccheri in essa contenuti.

Ti basti pensare che 100 grammi di barbabietole contengono circa 230 calorie. Il nostro consiglio è dunque quello di consumarle con moderazione e di inserirle in una dieta che sia il più possibile varie e bilanciata.