Laura Cremaschi, tubino nero e scollatura generosa: magnifica – FOTO

Laura Cremaschi è bellissima come sempre; la modella sa come catturare le attenzioni di tutti. In uno splendido scatto domenicale, Laura si trova in un ristorante per gustarsi un pranzo di fine settimana. La mise è davvero elegante e per certi aspetti semplice, ma il corpo sinuoso vicinissimo alla perfezione di Laura la rende sublime e assolutamente accattivante. Tubino nero – la petite robe noir – dai tagli basic anche se emerge sulla parte superiore una forma quasi a bustier che ne evidenzia il seno. Il lato A infatti emerge con prepotenza senza tuttavia cadere nella volgarità. Il risultato finale è una goduria per gli occhi. Le spalle sono coperte da una giacca rossa. Il dolce pensiero di Laura che scrive accanto alla foto è apprezzato: Non affannarti a cercare di farti comprendere da chiunque… solo chi ha un’anima uguale alla tua, ti comprenderà… ❤️. Ma diciamolo, i cuori e le parole d’amore sono tutte per lei.

Laura Cremaschi, selfie bollente (in compagnia) allo specchio

Laura Cremaschi si fa prendere dalla nostalgia, un’oretta fa circa ha postato tra le storie di Instagram un selfie allo specchio fatto in compagnia di Daniela Cervino, sua amica a cui rivolge un pensiero speciale: Prima del Covid, quando ancora potevamo stare vicine senza mascherina. Le due ragazze infatti appaiono bellissime e spensierate, ignare di quello che sarebbe successo da lì a poco.

Un pensiero triste che tutti facciamo: sembra molto lontana quella normalità che spesso si dava per scontata.

