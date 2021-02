Le carote, quali benefici per l’organismo e come usarle in cucina

Le carote sono ortaggi dal sapore dolce e delicato e sono molto ricche di proprietà benefiche per il tuo organismo.

In questo articolo ti spiegheremo perché le carote sono ricche di benefici per l’organismo e quali sono le proprietà di questo ortaggio dal colore sgargiante e dal sapore delizioso. In più ti mostreremo anche come usarle in cucina per preparare ricette dietetiche ma anche golosi piatti della tradizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare la curcuma in cucina, tutte le proprietà di una spezia miracolosa

Le carote, cosa sono e quali sono le proprietà benefiche di questo ortaggio molto amato dai bambini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare il coriandolo in cucina e quali sono le sue proprietà benefiche

Le carote tra gli ortaggi sono quelle che vengono di certo più amate dai bambini. Forse per il loro colore o per la loro consistenza. Oppure può essere che i bambini le amino perché gli ricordano il famoso coniglietto del cartone animato.

La carota è una pianta erbacea molto diffusa in Europa ma anche in Asia e in America. Tra i Paesi maggiori produttori di carote c’è la Cina che ne produce ogni anno più di 17 milioni di tonnellate.

La parte udibile della carota è la radice e si può consumare sia cruda che cotta. Ci sono diversi modi di cucinare le carote ma di questo ne parleremo tra poco.

Non solo in cucina però si fa gran uso di carote. Questa radice viene molto usata in cosmesi perché è molto ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali che sono perfetti per produrre creme, oli e trucchi.

Infine, la polpa della carota è un ottimo antinfiammatorio molto adatto a curare piaghe, sfoghi cutanei e screpolature della pelle. In più, la carota è molto indicata per la cura delle affezioni polmonari e nelle dermatosi.

Grazie alle vitamine e sali minerali in esse contenuti, la carota è un vero e proprio gastro-protettore delle pareti dello stomaco e dunque un ottimo rimedio contro l’ulcera.

Come cucinare le carote se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi

Le carote sono ortaggi che si possono consumare sia cotte che crude. Quando si segue una dieta ipocalorica, molto spesso, i nutrizionisti o dietologi le prescrivono come spuntino tra un pasto e l’altro per spezzare la fame e velocizzare il metabolismo.

Oltre all’insalata di carote a julienne condite con il succo di limone che è perfetta da consumare insieme con una cotoletta di vitello, le carote si possono consumare bollite e condite con olio extra vergine di oliva e aceto di vino bianco.

Un altro modo gustoso ma allo stesso tempo molto light per mangiare le carote è al forno. Si tratta di un contorno semplice, gustoso e molto veloce da preparare. Ti basterà pelare le carote e tagliarle a metà.

Poi disponile su una teglia da forno ricoperta di carta oleata. Condiscile con sale, olio extra vergine di oliva, pepe nero e prezzemolo. Infornale per 20 minuti a 200 gradi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Le carote: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

Come già sai, dunque, le carote sono perfetti da mangiare se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi. Infatti, non è un caso che i nutrizionisti e i dietologi li consigliano nelle diete dimagranti.

Ti basti sapere che 100 grammi di carote contengono solo 41 calorie. Questo le rende veramente perfette per la tua dieta.