Luisa Ranieri e quegli occhi neri e profondi come pozzi – Foto

Luisa Ranieri, bella, brava e invidiata in amore. Sapete qual è il suo segreto di longevità e passione con Luca Zingaretti?

Luisa Ranieri è una donna dal grande fascino. Un’attrice bravissima e una moglie amorevole che la lega da otto lunghi anni ad un altro grande protagonista del nostro spettacolo Luca Zingaretti, fratello del governatore del Lazio, e noto al grande pubblico per aver impersonato in tv il commissario Montalbano, la fiction nata sui romanzi di Andrea Camilleri.

E per Luisa Ranieri è ora di un grande ritorno sul piccolo schermo con la nuova fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, andata in onda ieri sera con la prima puntata, nella quale interpreta la vicequestore barese che torna nella sua città natale mostrando tutta la sua audacia, la sua forza e la passione per la giustizia.

“Per una donna essere in polizia non è una passeggiata, soprattutto se hai 40 anni, porti la quinta di reggiseno e ti chiami Lolita”. Così si presenta Luisa Ranieri al pubblico e siamo sicuri già da ora che sarà un grande successo.

Luisa Ranieri, il suo segreto d’amore con Zingaretti

Luisa Ranieri è una donna speciale, che da sempre affascina e rapisce il suo pubblico come ha fatto del resto con il suo Luca. Una donna con occhi neri e profondi, come pozzi, che hanno fatto innamorare il commissario Montalbano. I due si sono conosciuti e incontrati nel 2005 sul set di Cefalonia.

Per loro non è stato un colpo di fulmine come la stessa Luisa ha detto in più interviste. I due si sono prima stimati come colleghi con un rapporto molto professionale e piano piano poi è arrivato l’amore.

Si sono conosciuti e scoperti, l’un l’altro, con il romanticismo di Luca Zingaretti che ha conquistato il cuore della bella attrice. I fiori per lei non mancavano mai con attenzione alle rose, simbolo di amore. Prima bianche e poi, dopo il matrimonio, rosse.

Ma quel è il segreto tra di loro? Fanno lo stesso lavoro ma non c’è invidia, né gelosia e competizione. Ecco che così hanno costruito nella vita privata una bella famiglia con due splendide bambine.

