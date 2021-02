La conduttrice di Rai Uno ha un appartamento che è un vero gioiello, impreziosito da un terrazzo che affaccia direttamente sulla Città eterna: un sogno ad occhi aperti!

Mara Venier è ormai una vera donna della televisione italiana. La veneta con 40 anni di carriera alle spalle è ormai considerata la Signora della Domenica grazie al successo che ha ottenuto proprio nei programmi che ha condotto nel giorno festivo della settimana, primo tra tutti ‘Domenica In’.

Ancora oggi è al timone della trasmissione più seguita della domenica ma sarà l’ultimo anno come ha annunciato per una scelta personale volendo dedicare più tempo insieme a suo marito Nicola Carraro.

L’ex produttore cinematografico ha fatto breccia nel cuore della bella Mara all’età di 50 anni quando ha ritrovato finalmente l’amore perduto.

Celebri le relazioni della conduttrice con Jerry Calà, con il quale è stata sposata dal 1984 al 1987 e con cui è rimasta in buoni rapporti e Renzo Arbore con il quale all’epoca non si era lasciata in buona ma oggi i rapporti sembrano essere tornati distesi.

La Venier ha anche una figlia, la conduttrice Elisabetta Ferracini avuta dal suo primo amore conosciuto nel quartiere dove è cresciuta a Mestre e morto nel 2016, e un figlio, Paolo, avuto con l’attore Pierpaolo Capponi.

Il nido d’amore di Mara e Nicola

Oggi è felice accanto a Nicola Carraro. I due si sono conosciuti ad una cena del tutto casuale: “Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi non avrei dovuto partecipare. Tra me, però, sentivo che l’incontro con Nicola mi avrebbe cambiato la vita”, ha raccontato durante un’intervista.

E ha aggiunto: “Sono fortunata, a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice”.

Ma dove vive oggi Mara Venier? Il suo è un attico da sogno con vista su Roma. Dal suo terrazzo infatti si vede chiaramente l’Altare della Patria monumento storico della Capitale.

Un appartamento a due piani che divide il piano superiore dove si concentra la sala e la cucina, le stanze più vissute dalla coppia, da quello inferiore che ospita una grande sala hobby.

Ma il vero gioiello di questa casa è il terrazzo che offre un affaccio davvero suggestivo che la conduttrice condivide spesso sui social.