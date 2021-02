Melissa Satta illumina il web coperta solo da un velo…”una stella nell’oscurità” – FOTO

Melissa Satta grazie all’ultimo scatto pubblicato sui social riesce a rischiarare le giornata dei suoi tanti fan incantati di fronte a tanto fascino e bellezza

Attraverso l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Melissa Satta è riuscita a regalare ai suoi follower un momento di vera estasi. La showgirl infatti si è lasciata ritrarre in una posa destinata a restare a lungo nella mente dei fan. A coprire il suo corpo sinuoso è soltanto un velo che l’avvolge delicatamente lasciando accendere la fantasia dei fan. I lunghi capelli mossi le ricadono sensualmente lungo la schiena complice anche il fatto che il viso è rivolto verso l’alto. Le labbra carnose sono messe in risalto da un trucco deciso che le conferisce, se è possibile, maggiore fascino. Il gioco sapiente di luci e ombre infine danno l’impressione che la sua grazia riesca a squarciare il buio. Non a caso infatti la didascalia della foto recita: “Nessuna tenebra dura per sempre….E anche nell’oscurità c’è sempre qualche stella“.

La verità sulla relazione fra Melissa Satta e Stefano Di Martino

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un amore scoppiato fra Melissa Satta e Stefano Di Martino. Entrambi tornati single da poco e con tanta voglia di rimettere il cuore in gioco sono diventati i bersagli ideali delle riviste di gossip. Un chiacchiericcio che a quanto pare è diventato tanto intollerabile da parte dei due personaggi da richiedere una presa di posizione. È stata proprio Melissa che ha alzato gli scudi e sferrato un attacco verso quei giornalisti che diffondendo fake news “possono danneggiare anche delle famiglie e dei bambini“.

Dalle parole la showgirl si è decisa a passare ai fatti dando mandato ai suoi avvocati di agire contro coloro mettono in circolazioni “notizie false che hanno come scopo quello di richiamare l’attenzione morbosa dei lettori“.