La cantante confessa che è stato un periodo duro ma adesso vuole sorridere e ne ha motivo, sta per uscire il suo nuovo album

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Noemi ha avuto un periodo difficile a livello personale ma anche dovuto alla pandemia come tutti. Oggi però vuole sorridere perché ha capito come superare le sue paure ed è pronta ad uscire con il suo nuovo album, più carica che mai.

Sotto alla foto che la ritrae sorridente e con la linguaccia scrive:”Gli ultimi anni sono stati duri a libello personale sia per me che per tutti noi. Questa domenica, però, non posso fare a meno di sorridere. ho capito che esiste solo un modo per superare le proprie paure: condividerle per affrontarle. Domani il primo tassello: la copertina del mio nuovo album sarà vostra. Il titolo M…”.

LEGGI ANCHE>>>Grande Fratello Vip, battaglia legale contro Signorini si va in tribunale

Noemi pronta per il suo sesto Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Diletta Leotta “dama bianca” pantaloni stretti e “vedo non vedo”. – FOTO

La cantante torna alla ribalta con il Festival di Sanremo, il nome del suo brano è “Glicine”. Noemi appare cambiata, in forma come non mai e carica per questo nuovo Festival. Su Instagram confessa ai suoi follower di aver subito un cambiamento, un’evoluzione ed è questo il tema che porterà all’Ariston. La cantante ha dato un taglio netto al suo passato e ha cominciato eliminando le sue vecchie foto. Alcuni utenti però dispiaciuti chiedono perché e lei spiega:”L’ho fatto perché per presentare questo nuovo album avevo bisogno di mettere un punto. Non rinnego quello che sono stata ma il tema dell’evoluzione è fondamentale in questo disco. Le foto degli anni scorsi le ho solo archiviate e tra qualche tempo le integrerò di nuovo”.

Tutto è pensato per sponsorizzare il nuovo album, sul suo profilo al momento ci sono solo tre foto infatti nuove. La cantante decide di rivelare anche qualche anticipazione sulla sua performance a Sanremo. Dice:”Ho aggiunto nuovi suoni alla mia voce perché ho scoperto nuove cose su di me, non vedo l’ora che li ascoltiate”. Rivela anche chi sarà il suo Direttore d’Orchestra, Andre Rodini. Nell’attesa del Festival, Noemi fa uscire il suo album nuovo. La cantante ha partecipato a 6 Festival di Sanremo, il primo nel 2010 con l’indimenticabile brano “Per tutta la vita” con il quale ha vinto un Sanremo Hit award, poi nel 2012 con “Sono solo parole” che le ha regalato il terzo posto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Successivamente ha partecipato nel 2014 con “Un uomo è un albero e Bagnati dal sole”, poi nel 2016 con “La borsa di una donna” e nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi”. Ci aspettiamo una Noemi diversa e più matura in questo Festival, vedremo come ci sorprenderà.