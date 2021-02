Nel pomeriggio di venerdì un bambino di meno di cinque anni è morto dopo essere stato ritrovato in una lavatrice che era stata accesa.

Un bambino di meno di 5 anni è morto dopo essere stato ritrovato esanime all’interno dell’oblò di una lavatrice che era stata accesa. È accaduto in una casa di Christchurch, in Nuova Zelanda, lo scorso 19 febbraio. Presso l’abitazione, dopo le segnalazioni, sono arrivati i paramedici che hanno trasportato d’urgenza il bimbo in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. In corso le indagini della polizia per chiarire i contorni della vicenda che ha sconvolto l’intera comunità locale.

Dramma a Christchurch cittadina sulla costa orientale della Nuova Zelanda, dove nel pomeriggio di venerdì scorso, 19 febbraio, un bambino di meno di 5 anni è morto. Stando a quanto riporta la redazione locale Nzherald.co.nz, il piccolo sarebbe stato ritrovato privo di sensi all’interno di una lavatrice a caricamento frontale che era stata avviata nell’abitazione dove viveva con i giocatori.

Lanciato l’allarme presso la casa sono arrivate le squadre di paramedici della cittadina neozelandese che hanno soccorso il piccolo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Qui, purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore del piccolo ha smesso di battere.

Intervenuti anche gli agenti di polizia ed il medico legale che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per ricostruire l’accaduto. Dai primi riscontri, riporta Nzherald.co.nz, pare che si sia trattato di un incidente domestico. La polizia al momento, difatti, avrebbe escluso il coinvolgimento di terzi.

In merito alla tragedia, Karolyn Potter, presidente del Waihoro / Spreydon-Cashmere Community Board, ha spiegato, come riporta Nzherald.co.nz, che si è trattato di un dramma di una tristezza infinita e tutta la comunità di Christchurch è vicina alla famiglia colpita dall’improvvisa perdita.