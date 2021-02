Omar Fantini: “L’ironia l’unica forma in cui mi sento a mio agio”

L’intervista a Omar Fantini, conduttore e comico cabarettista che domani sera sarà presente, tra gli altri, all’evento in diretta Facebook “Made in Nord”

Conduttore, televisivo e radiofonico, ma soprattutto cabarettista e comico. Lui è Omar Fantini che abbiamo imparato a conoscere in tv soprattutto per la sua partecipazione a Colorado.

Domani sera lo vedremo in un nuovo e speciale spettacolo “Made in Nord”, il comedy show che andrà in scena sulla piattaforma Facebook in diretta alle 21.30 dal cantiere-teatro in costruzione di Spazio Caroli, l’hub multifunzionale nel cuore del quartiere Ponte Nuovo a Milano.

Una serata condotta da Paolo Ruffini e Francesco Facchinetti, affiancati da Stella Manente e Romina Minadeo, piena di comicità, simpatia, musica dal vivo per trascorrere dei momenti di spensieratezza e allegria. Sul palco ci sarà anche Omar Fantini che ci ha anticipato qualcosa della serata e ci ha parlato di questo difficile momento che lo spettacolo sta vivendo e che lui, sul lavoro e nel privato, sta affrontando.

Omar ti vedremo tra gli ospiti di Made in Nord, il comedy show che andrà in diretta su Facebook. Anticipaci qualcosa sulla tua performance

Parlerò della tipica abitudine del nord di alzarsi all’alba, quando l’unico in giro è Dracula, per andare a fare le analisi del sangue.

Uno spettacolo che va in scena grazie alla tecnologia. Una piccola boccata d’aria per gli artisti come te che sono fermi ormai da un anno?

È stato un anno complesso e forse le cose continueranno ad esserlo anche in futuro. Una nuova modalità per veicolare la comicità sicuramente sarà necessaria. Detto questo il disinteresse da parte dello stato nei confronti dei lavoratori dello spettacolo è una vergogna che non va dimenticata quando le cose si saranno aggiustate.

Un post condiviso da Omar Fantini (@omarfantini)

Ma tu questo periodo così difficile come lo stai vivendo?

Io ho rischiato di perdere mio papà a causa del Covid. Una volta superato quel dramma il resto mi è sembrato relativo. Ma i dubbi mi rimangono. La settimana scorsa sull’aereo di ritorno da Cagliari dove ero stato per lavoro inviato per quelli che il calcio l’aereo era al completo!! Avete presente quanta distanza c’è tra una poltrona e l’altra!? Basta dire che il mio vicino addormentandosi ha poggiato la sua testa sulla mia spalla! E non eravamo certo congiunti. Ora qualcuno mi deve spiegare perché quello sì, la messa sì, ma uno spettacolo a teatro con mascherina e distanziamento no!!!!!

Lo stare fermo ti ha aiutato a “produrre” nuovo materiale per i tuoi spettacoli?

Solo in parte.. Perché sono uno che produce idee sotto stress. Ho un cervello che se non ha un motivo per generare idee tende a rilassarsi.. Fortunatamente ho avuto il mio programma in radio e quello è sempre stato un ottimo stimolo.

Hai partecipato a Colorado, cosa ricordi di questa esperienza?

Un sacco di cose belle e persone straordinarie che nel tempo mi sono davvero mancate.

Il cabaret e la comicità sono parte di te, ma quando hai capito che avresti voluto fare questo come mestiere?

Da ragazzino. L’ironia è sempre stata l’unica forma di comunicazione con cui ero a mio agio. Anche per questo oggi vedere tutte queste regole rigide su cosa si può o no scherzare mi fa davvero male. Ironia e sarcasmo sono due materie che andrebbero insegnate a scuola e al catechismo!

Un post condiviso da Omar Fantini (@omarfantini)

E per il futuro cosa ti aspetta? Ci puoi svelare qualcosa?

Per ora continuo molto felice il mio programma in radio in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9 in onda su discoradio insieme a Fabrizio Sironi e probabilmente un ritorno di house of gag con Scintilla. Ah e se trovo il tempo vorrei riuscire a completare quel progettino del teletrasporto che ho lasciato in sospeso alle medie!

FRANCESCA BLOISE