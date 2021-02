Paolo Bonolis sorpreso, l’amico Luca Laurenti cambia casacca, clamoroso

Non si hanno notizia del maestro Luca Laurenti da mesi, che fine ha fatto la spalla di Bonolis? Iniziano a circolare sospetti che sia finito in Rai

Se Paolo Bonolis anche in questi mesi di silenzio assordante delle programmazioni televisive si è fatto comunque vedere e sentire sui social, questo non possiamo dirlo invece per Luca Laurenti che, causa lo stop di “Avanti un altro” è completamente scomparso. Ma che fine ha fatto il maestro?

In molti continuano a chiedersi, con l’avvicinarsi delle nuove puntate di “Avanti un altro” il prossimo 8 marzo, che fine abbia fatto Luca Laurenti. Nessuno scatto social o apparizione tv che possa aver dato al pubblico a casa qualche segno della sua presenza.

Se dal vivo è una persona estremamente divertente, soprattutto dà il meglio di sé insieme a Bonolis, nel suo privato è schivo e non ha mai amato rendere pubblica la sua vita familiare. Però inizia ad aleggiare un sospetto legato a questa sua assenza “forzata” dal web.

Luca Laurenti, i sospetti che sia andato alla concorrenza sono sempre più solidi. I dettagli

L’assenza di Laurenti dagli schermi potrebbe essere giustificata dalla sua presenza su altri fronti. Infatti il suo silenzio di questi mesi si spiega nel momento in cui il maestro si trovi impossibilitato a mostrarsi apertamente, cosa che fa pensare che possa essere uno dei personaggi protagonisti de “Il cantante mascherato” in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

In molti avevano infatti pensato potesse nascondersi sotto la maschera del Gatto, poi rivelatosi Sergio Assisi. Invece adesso diventa sempre più forte il pensiero che lui sia proprio il Lupo del programma canoro. Molti gli indizi, ma nessuna risposta certa.

Sicuramente però sarebbe una risposta plausibile al suo innaturale allontanamento da tutto, ora però non dobbiamo altro che attendere che venga scoperta la maschera e capire chi si cela dietro il cantante che incanta i telespettatori tutti i venerdì sera.

