Pasqua fashion per Chiara Ferragni, nei supermercati il lancio di un prodotto a sua firma

Arriva l’uovo di cioccolato di Chiara Ferragni, stavolta però la fashion blogger lo fa per una causa nobile a favore di un’associazione benefica

Ormai sembra solo un lontano ricordo quando Chiara Ferragni lanciava sul mercato la sua acqua Evian che tanto ha allarmato i consumatori per l’esagerazione di prezzo – 8 euro/litro – con cui veniva venduta. Adesso la fondatrice di The Blond Salad torna sugli scaffali dei supermercati con un nuovo lancio, però stavolta tutto il ricavato andrà devoluto per una causa benefica.

Lei ed il marito Fedez sono da sempre impegnati in cause sociali a favore delle classi più sfortunate, e anche ora che è in dolce attesa Chiara non si tira indietro in questo nuovo progetto che ha un fine nobile perché coinvolge i bambini.

Ricordiamo che solo pochi mesi fa i Ferragnez hanno ricevuto proprio dalle mani del sindaco Sala l’Ambrogino d’oro, massima onorificenza simbolo dell’altruismo dimostrato nel tempo.

Chiara Ferragni firma l’uovo di Pasqua per “I Bambini delle Fate”

Continua quindi il suo impegno per il sociale firmando, sempre con l’occhio stilizzato simbolo del suo brand, un uovo di cioccolato in edizione limitata, le cui vendite verranno devolute all’’associazione benefica “I Bambini delle Fate” attiva dal 2005.

L’uovo di Pasqua, verrà prodotto da Dolci Preziosi, e sarà venduto con una confezione riconoscibile per il colore rosa baby e l’occhio del brand della maison di Chiara. Come detto il ricavato andrà a “I Bambini delle Fate” che si occupa di supportare i ragazzi con problemi di autismo e disabilità attraverso progetti e percorsi di inclusione sociale.

L’organizzazione è una no profit che non ha una sede centrale ma è dislocata nelle maggiori città italiane al fine di aiutare tutte le famiglie che hanno figli con queste problematiche al fine di consentire loro una migliore qualità della vita.

Infatti si tratta di un tema scottante, anche se poco affrontato, che coinvolge centinaia di famiglie che molto spesso non hanno i mezzi economici per gestire la cosa oppure luoghi adatti alle necessità dei figli. L’uovo è venduto al prezzo di 9,90 euro ed è disponibile negli ODStore oppure sui siti online come Amazon.