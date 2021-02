Quanto guadagna un fisioterapista? Retribuzione alta già con il post laurea

Quanto guadagna un fisioterapista? Una professione questa ben retribuita anche a pochi mesi dalla laurea: ecco le cifre

Le professioni sanitarie sono state da sempre un settore molto ambito, un ambito nel quale si richiede molto studio ma che apre molte porte nel mondo del lavoro fin da subito. Di certo più una figura è specializzata e maggiore successo e probabilità di trovare lavoro avrà entrando nella cerchia di professionisti addetti all’assistenza ai pazienti con diverse problematiche.

Da un anno a questa parte tutto questo si è accentuato, la pandemia ha dimostrato che le professioni sanitarie, soprattutto alcune, sono indispensabili e in una società nella quale avanza l’età non se ne fa più a meno.

Tra queste figure ci sono anche i fisioterapisti, figure specializzate e indispensabili per percorsi di riabilitazioni, alcune volte anche molto importanti. Vi siete mai chiesti quanto guadagna un fisioterapista nel nostro Paese anche a pochi mesi dalla laurea? Le cifre sono consistenti.

LEGGI ANCHE –> La cifra degli assegni per chi va in pensione a 64…

Quanto guadagna un fisioterapista? Tra gli stipendi più alti nel sanitario

LEGGI ANCHE –> Sapete quanto guadagna un ministro? Le cifre sono assurde

I fisioterapisti come anche gli infermieri o i tecnici di radiologia, svolgono professioni pratiche di cui c’è continua richiesta e molti di loro riescono a lavorare anche appena dopo la laurea, non la specialistica, ma anche quella di primo livello. E così dopo tre anni di studio , a differenza dei medici ai quali se ne richiede sei più la specializzazione, i fisioterapisti non solo riescono a lavorare in ambiti di rispetto ma sono in grado di portare a casa uno stipendio non male per un giovane.

Secondo truenumbers.it uno fisioterapista da poco laureato guadagna 1.329 euro netti, cifra riferita agli uomini, leggermente più bassa per le donne 1.163.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sono questi i dati che si estrapolano da Alma Laurea che con le sue indagini sugli ex studenti si interessa di capire come si evolve la ricerca del lavoro subito dopo la laurea. Tra tutte le professioni sanitarie di certo i fisioterapisti sono quelli con uno dei migliori stipendi già dal post laurea.