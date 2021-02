Raffaella Fico, la FOTO in galleria: prevale il fondoschiena. Epica

Raffaella Fico e lo scatto in galleria che ha lasciato i followers stupefatti: il vestito rosso è incantevole, prevale il fondoschiena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico incanta le strade di Milano con uno scatto direttamente dalla galleria Vittorio Emanuele. Dà le spalle all’obiettivo ma attua una leggera torsione del busto, che va a valorizzare maggiormente il fondoschiena marmoreo. Nella seconda immagine, la modella improvvisa una sfilata sul vertiginoso décolleté, mostrando agli utenti la meravigliosa silhouette.

L’abito in raso, color rosso acceso, crea un binomio incantevole con la pelle olivastra della showgirl, che fissa la fotocamera con sguardo seducente. Inutile girarci intorno: la modella partenopea è un vero spettacolo per gli occhi, e i followers non possono far a meno di notarlo. “Da quale pianeta vieni?“, “Eleganza allo stato puro“, scrivono entusiasti nei commenti.

