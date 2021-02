Sanremo 2021, Amadeus annuncia la super ospite della prima serata

Manca una sola settimana alla 71esima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus ha annunciato chi sarà la super ospite della prima puntata

Ultimi preparativi in vista della partenza del Festival di Sanremo, fissata per martedì 2 marzo. Sembra essere quasi tutto pronto, gli artisti hanno iniziato le prove sul palco dell’Ariston così come Amadeus e Fiorello che condurranno per il secondo anno consecutivo l’evento. In attesa di scoprire se riusciranno a eguagliare -o a superare- l’incredibile successo della scorsa edizione, si continua a parlare degli ospiti che saliranno sul palco nel corso delle serate. Sebbene molti di questi siano già stati annunciati il presentatore ha ancora qualche asso nella manica. Uno di questi lo ha rivelato in collegamento a Che Tempo Che Fa.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi saranno gli ospiti e la suddivisione in serate

Super ospite della prima serata di Sanremo 2021: Loredana Bertè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana (@loredanaberteofficial)

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni: “Fedez andrà da solo a Sanremo”

Fabio Fazio nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa si è collegato proprio con il Teatro Ariston dove la coppia di presentatori è impegnata nei preparativi. Nel corso dell’intervista Amadeus ha rivelato chi sarà la super ospite della prima serata del Festival: si tratta di Loredana Bertè. La cantante tornerà sul palco di Sanremo per deliziare il pubblico con un medley dei suoi maggiori successi.

Avrà inoltre l’occasione per presentare il suo nuovo singolo, “Figlia di…“, che sarà pubblicato proprio il 2 marzo. Un brano descritto come “autobiografico, sincero e ironico“, scritto proprio dall’artista insieme a Pula e Chiaravalli. La Bertè conferma la sua presenza con un post su Instagram con il quale dà appuntamento a martedì prossimo. “Festeggerò i miei 70 anni“, sottolinea.

Una prima serata che vedrà Naomi Campbell affiancare nella conduzione Amadeus che a Fabio Fazio confessa di non averla ancora incontrata dal vivo. “È dall’altra parte del mondo“, dichiara. Confermati anche Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro che presenterà sul palco il suo primo quadro artistico. Quest’ultimi saranno gli unici due ospiti fissi presenti per tutta la durata del Festival.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, otto giorni ci separano dalla 71esima edizione di Sanremo.