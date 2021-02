Sanremo, Nuove Proposte 2021: chi è Davide Shorty, tutto su di lui

Sanremo 2021: esordirsce il 2 marzo sul palco dell’Ariston, Davide Shorty, già noto al grande pubblico come concorrente di X Factor.

Prima assoluta per Davide Shorty al Festival di Sanremo. Il cantante, volto piuttosto noto delle passate edizioni di X Factor, porterà sul palco il suo brano “Regina”. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua carriera.

Chi è Davide Shorty, origini e vita privata

Davide Sciortino, noto anche come Shorty, nasce a Palermo il 27 giugno 1989. Cresce in Sicilia e fin dalla più tenera età si dedica anima e corpo alla musica. Tra il 2000 ed il 2010 è il frontman di diverse band e nel frattempo si esibisce nei locali.

La carriera di Davide Shorty. Tra Londra, X Factor e Sanremo

Tra le band di cui Shorty ha fatto parte quando era ancora un ragazzo ci sono I Combomastas’ con i quali ha pubblicato due album: Piccolo, uscito nel 2007, e Shorty VS The Supa Produsa, che risalente al 2010. Quello stesso anno si è trasferito a Londra, dove ha fondato la band Retrospective For Love. Il primo album da solista è uscito nel 2017, due anni dopo l’esperienza ad X Factor, dove si classificò terzo (quell’anno, il 2015, la vittoria andò a Giosada, secondi gli Urban Strangers, ma la vera sorpresa dell’edizione fu Elio, classificatosi quarto). In tutto l’artista ha pubblicato ben sei album e due EP.

A Sanremo con il brano “Regina”

Il 2 marzo Davide Shorty debutterà all’Ariston con il brano “Regina”. La canzone è nata alcuni anni fa quando l’artista fu invitato da un collaboratore a scrivere per alcuni giorni nei pressi del Lago Maggiore. L’intero brano ha visto la luce in meno di due ore.