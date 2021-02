Non tutti sanno esprimere le proprie emozioni e in alcuni casi queste vengono represse senza trovare vie di uscita. Secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare con i segni zodiacali, scopriamo perché

Ogni volta che un’emozione viene mostrata apertamente ci si sente in un certo senso vulnerabili, e non tutti si sentono pronti a farlo. Alcune persone in realtà non riescono proprio a esprimere le sensazioni e i sentimenti che provano, per una serie di motivi. Si può avere paura di mostrarsi deboli o semplicemente essere così introversi da preferire di tenere tutto dentro e non lasciare che qualcun altro badi alle proprie emozioni. Oppure questo aspetto intrinseco del carattere potrebbe avere a che fare con una scarsa fiducia riposta nel prossimo. O ancora, potrebbe essere collegato al proprio segno zodiacale come ci spiegano gli astrologi. Ecco quindi i segni che hanno più difficoltà a esprimere le emozioni.

I segni zodiacali che reprimono le loro emozioni

Tra i segni zodiacali che preferiscono non mostrare le proprie emozioni troviamo il Toro che prova del serio imbarazzo quando si tratta di questo argomento. Un segno non per questo meno empatico, anzi, è sempre pronto a esserci in caso di bisogno e su di lui si potrà sempre contare. Quando si tratta però dei suoi sentimenti non riesce proprio a farli emergere e preferisce tenere tutto dentro di sé.

Anche il segno del Cancro preferisce i fatti alle parole, anche perché spesso la sua timidezza è un limite che non riesce a superare. Questo aspetto del suo carattere lo blocca e non gli permette di esprimere quello che sente apertamente. Lo stesso vale per la Vergine che preferisce reprimere le proprie emozioni e non mostrarsi vulnerabile agli occhi degli altri. Davanti alla possibilità di farlo sceglie sempre la fuga, cercando così di tutelarsi.

Poi troviamo lo Scorpione che ha dei chiari problemi di fiducia nei confronti di chi gli sta accanto. Prima di sentirsi totalmente a proprio agio con qualcuno ci vorrà del tempo e non è sempre detto che questo accadrà. Fino a quel momento per lo Scorpione sarà impossibile aprirsi e confidarsi, preferirà invece fare i conti da solo con i sentimenti che prova.

Infine c’è il Capricorno, uno dei segni più caparbi e forti dello Zodiaco. Proprio queste sue caratteristiche non gli permettono spesso di concentrarsi sul suo lato più fragile, quello collegato alla sfera emotiva. La sua mente è sempre focalizzata sugli obbiettivi da raggiungere, sul lavoro, su ciò che deve essere in grado di fare. Raramente si ferma a pensare alle proprie emozioni, finendo per non esternarle quasi mai.