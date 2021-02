Stasera tutto è possibile, le novità della settimana (ANTICIPAZIONI)

Stasera tutto è possibile andrà in onda questa settimana? Quali saranno le novità? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni

La scorsa settimana non è andato in onda e il pubblico italiano è rimasto in suspense per un’intera serata. Oggi arriva l’annuncio che Stasera tutto è possibile si farà e ci sarà domani 23 febbraio. I fan non sono più nella pelle e sono curiosi di sapere cosa succederà. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti della puntata, quali saranno le novità?

Stasera tutto è possibile: quali sono le novità?

Stefano De Martino è pronto a stupire il pubblico italiano con una nuova e imperdibile puntata di Stasera tutto è possibile, programma che nelle ultime settimane ha raccolto una percentuale alta di share. I motivi della sospensione della scorsa volta ancora non sono chiari, ma si volta pagina e si riparte da domani 23 febbraio. Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso saranno gli ospiti della serata che terranno compagnia ai fan e al conduttore napoletano. Come al solito non mancheranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e infine il bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia. Su Instagram non mancano pagine di fanpage del programma pronti ad immortalare singoli momenti delle puntate, il pubblico adora la trasmissione e il conduttore che ogni volta insieme agli ospiti fa divertire chiunque lo guarda.

Insomma per la Rai Stasera tutto è possibile è fondamentale e gli autori lo hanno capito, è per questo che si torna in scena.