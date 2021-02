Stop a Che tempo che fa, Fabio Fazio si deve operare: “Non potrò parlare”

Nell’ultima puntata di Che tempo che fa Fabio Fazio ha annunciato che dovrà sottoporsi a un’operazione. Il programma slitta di una settimana.

Niente Che tempo che fa per la prossima settimana. Ad annunciarlo Fabio Fazio nell’ultima puntata andata in onda ieri sera. Il conduttore ha comunicato al pubblico che dovrà sottoporsi a un’intervento chirurgico in questi giorni.

“Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”, il commento del conduttore. Il messaggio è stato poi ricondiviso sull’account Twitter ufficiale del programma. Per la prossima domenica niente Che tempo che fa. Il programma slitta alla settimana successiva. Per ora non è stato comunicato quale trasmissione sostituirà il 28 febbraio il programma di Fazio.

Che tempo che fa puntata speciale: tra Amadeus e Bill Gates

Proprio per questo ieri sera è andato in onda in anticipo il consueto l’approfondimento legato al Festival di Sanremo. In studio tra gli ospiti è intervenuto Amadeus. Il direttore artistico del Festival ha raccontato le difficoltà organizzative legate alla pandemia. Recente è la scoperta in merito alla positività al covid di un’artista dell’orchestra. Tra le indiscrezioni Amadeus ha confermato che a questa edizione prenderanno parte Noemi Campbell, Zlatan Ibrahimovic e Loredana Bertè.

Ad animare lo studio di Fazio inoltre è stato un ospite inaspettato. A intervenire è stato Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha trattato il tema del cambiamento climatico e le sue pesantissime ripercussioni sul pianeta. Imprenditore e filantropo ha spiegato come i suoi reali effetti saranno tangibili tra 10 anni.

Una situazione allarmante che aumenta di anno in anno a causa dell’inquinamento ambientale. Ma quest’anno, a seguito dello stop imposto dal covid e del rallentamento di molte attività, le emissioni di gas nocivi sono diminuite del 10%.

Per tanto a livello europeo molto si sta facendo in tema di sostenibilità. Nel rilancio dei Paesi dopo la pandemia centrale saranno gli interventi volti al green.