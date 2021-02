Un Posto al Sole anticipazioni 22 febbraio: il ritorno di Guido. Dopo settimane di lontananza, lui e Mariella finalmente ritornano a Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Niko Poggi è ancora impegnato a cercare di scoprire tutta la verità sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, indagato per aver aggredito Silvia e Michele quella lontana notte di novembre quando la coppia stava raggiungendo Teresa e Otello a Indaca per passare un po’ di tempo insieme in attesa delle feste di Natale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Sempre a proposito del caso di Emil e di quello che è accaduto, Michele Saviani sta per fare una scoperta destinata a sparigliare le carte e a rimettere nuovamente tutto in discussione. Dopo diverse settimane di assenza da Napoli, invece, Guido e Mariella finalmente ritornano a casa per la gioia di tutti i loro parenti e i loro amici che li stavano aspettando con impazienza. I due sono rimasti bloccati durante le vacanze di Natale perché Guido si era fatto male e non poteva muoversi, dunque ha dovuto fare la convalescenza lontano da casa insieme a Mariella e il piccolo Lollo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

I due pensano ingenuamente di godersi la tranquillità di Palazzo Palladini, mentre in realtà diverse sorprese sono all’orizzonte per loro.