Vanessa Incontrada a piedi nudi verso il suo sogno, bellezza unica FOTO

E a voi piace Vanessa Incontrada? Ultimamente criticata e sotto accuse di body shaming ma come si fa a non amarla? Che foto

Il web ne sta già parlando da qualche giorno, Vanessa Incontrada è pronta per le riprese per una nuova serie tv che si svolgerà ad Arezzo. Lei sarà la protagonista e i fan non vedono l’ora di vederla all’opera. Dopo la copertina di Vanity Fair dove è stata pubblicata una sua foto senza veli, la conduttrice è tornata al centro del mirino per il suo fisico da molti criticato per le sue curve. Ma tanti altri fan la adorano e fanno il tifo per lei.

Vanessa Incontrada: una foto al naturale?

Vanessa Incontrada non ha bisogno di filtri, la donna di origine spagnola si mostra naturale così come mamma l’ha fatta. A lei non importa apparire ma essere e il pubblico italiano lo ha capito bene sono i leoni da tastiera che ancora si divertono a criticare lei e tanti altri personaggi dello spettacolo. Il body shaming è sempre più frequente sul web, ma la donna prende le distanze da queste persone e continua la sua vita meravigliosa tra il lavoro e la famiglia.

Da sempre sognatrice, Vanessa Incontrada porta avanti il suo amato lavoro sempre pieno di novità. Una donna elegante, di classe e mai fuori posto. Il pubblico italiano l’ha adorata fin dal suo esordio.

Semplicità e naturalezza, sono queste le caratteristiche che la contraddistinguono da sempre. E i fan impazziscono per lei.

