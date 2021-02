X-Factor, al posto di Cattelan il presentatore che non ti aspetti

Chi sarà il nuovo presentatore di X-factor? Molti stanno già pensando a un nome, il più richiesto degli ultimi tempi, scopriamo chi è

Da un paio di mesi si è conclusa un’altra edizione dell’amatissimo programma X-Factor. Come al solito Alessandro Cattelan ha guidato almeno in parte la conduzione, ma nell’ultima puntata ha annunciato il suo addio. I fan all’inizio non hanno preso bene la notizia, ma a distanza di tempo stanno già pensando a chi potrebbe essere il giusto sostituto. E’ ancora impegnato in un altra trasmissione, ma il suo futuro sembra essere già scritto. Avete capito di chi stiamo parlando?

X-factor: chi sarà il nuovo presentatore?

I fan stanno già impazzendo soprattutto dopo il tweet che sta girando sul web da qualche giorno. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, molti lo vorrebbero alla guida del prossimo X-Factor. Secondo le voci, l’hastag sui social sembra essere stato lanciato proprio dal manager Lazzaro Fantasia con l’obiettivo di essere tra i primi. Il giovane ragazzo milanese è ancora nella casa del Grande Fratello Vip e per lui il futuro sembra essere già scritto. Prima si parlava di un suo ruolo all’Isola dei famosi, ora al talent show. Altri pensano invece all’influencer come prossimo opinionista di Alfonso Signorini.

Davvero ci vogliamo perdere tutto ciò? Io non voglio #tzconducexfactor pic.twitter.com/Sd7RPFbm6Q — Stef (@irishniallj13) February 21, 2021

Il pubblico italiano si è molto affezionato a Tommaso, il tenero della casa ed uno tra i tre finalisti del programma. Non ci resta allora che aspettare la finale del Grande Fratello Vip per poi capire cosa gli riserverà il suo futuro.

