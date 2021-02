Seguite Anna Tatangelo su Instagram? La cantante non perde occasione di farsi i selfie e lo fa con quel tocco di malizia da fare impazzire

Anna Tatangelo è una donna dalle mille sfaccettature. Sempre pronta a mettersi in gioco, la cantante non perde occasione di pubblicare foto e video su Instagram che fanno impazzire i fan che la seguono. I follower crescono a vista d’occhio arrivando a quasi due milioni. Dopo il successo di All toghetr now, l’artista si sta dedicando al suo nuovo singolo e non vede l’ora di farlo sentire al pubblico italiano e non solo.

Anna Tatangelo: selfie per l’attesa?

Nell’attesa del suo lavoro in uscita, Anna Tatangelo si mostra su Instagram con un selfie che lascia i fan senza parole. Non sarebbe la prima volta, ma questo scatto è diverso: divertente e sensuale. Mai vista una cosa del genere. L’artista con un look casual, jeans stretti e maglione bianco, si lascia andare ad una linguaccia davanti allo specchio. Il suo atteggiamento sembra una provocazione per i follower che non perdono occasione di commentare e lasciare messaggi dirompenti.

La cantante ultimamente sembra più spensierata e leggera, dipende dal fatto che si sta lanciando in nuove esperienze anche sentimentali? Sono passati ormai mesi da quando tra lei e Gigi D’Alessio è finita, è il momento di tornare in pista.

Mentre aspetta il principe azzurro, l’artista porta avanti il suo più grande sogno: cantare e regalare ai fan grandi emozioni. E il pubblico non vede l’ora di ascoltare il suo prossimo brano.