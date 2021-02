Ascolti tv 22 febbraio: ancora una volta ha la meglio

Cosa avete seguito ieri sera? Scopriamo insieme quali sono i dati auditel riguardo agli ascolti tv del 22 febbraio 2021, i dettagli

Ieri sera è andata in onda un’altra imperdibile puntata del Commissario Ricciardi su Rai1 e il Grande Fratello Vip su canale 5. Gli amanti di Lino Guanciale avranno seguito senza dubbio la fiction dove lui è protagonista, mentre gli appassionati del gossip il reality che sta facendo parlare a più non posso da cinque mesi. Ma solo grazie ai dati auditel possiamo sapere chi ha vinto gli ascolti tv del 22 febbraio. E allora non ci resta che analizzarli nel dettaglio.

Ascolti tv 22 febbraio: quali sono i dati?

Al primo posto sul podio troviamo Il commissario Ricciardi, in onda su Rai1, è stato la scelta di 5.816.000 spettatori, pari al 23.88% di share; a seguire il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini su Canale 5 con 3.572.000 spettatori, per uno share complessivo del 20.68%. Al terzo posto su Italia1 The Transporter Legacy, che ha intrattenuto 1.419.000 telespettatori, pari ad uno share del 5.7%. Rai2, con TG2 Post e 9-1-1 ha conquistato rispettivamente 667.000 spettatori, share 2.46% e 239.000 spettatori share 1.03%. Il dato Auditel per Rai3 con Presa diretta è di 1.339.000 spettatori, equivalente al 5.32% di share. Quarta Repubblica su Rete4 ha raccolto davanti al video 1.041.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 5.44%. E poi ancora su La7 con Speciale Atlantide ha conquistato 462.000 spettatori, share del 1.77%; TV8 con Alessandro Borghese-4 Ristoranti, 590.000 spettatori, share 2.26%; Nove con Rocky IV, 602.000 spettatori, share 2.4%.

Stasera non perdetevi un’altra puntata di Le Iene su Italia 1, Stasera tutto è possibile su Rai2 o la Champions League su canale 5.