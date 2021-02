Avellino, nonna Livia e il covid. Una donna di altri tempi.

Nonna Livia, 86 anni, ha percorso 15 Km per fare il vaccino anti Covid, è uscita di casa alle 7.30 ed ha camminato per ore.

Nonna Livia ha camminato per 15 km, da Calitri a Bisaccia (entrambi i paesi in provincia di Avellino) il suo unico obiettivo è stata la prima dose del vaccino anti Covid. L’anziana doveva ricevere la dose Pfizer alle ore 13.00 ed è uscita di casa alle 7.30 del mattino, determinata per la sua strada.

Come da fonte Il Mattino, l’anziana non ha voluto aspettare che una sua conoscente l’accompagnasse presso il centro polifunzionale di Bisaccia, e si è messa in cammino sprezzante dei pericoli e dei km da percorrere. Dopo circa quattro ore, la nonna è giunta a destinazione ma in una struttura sanitaria sbagliata, solo a quel punto ha chiesto aiuto.

Nonna Livia, esempio di tenacia e perseveranza

Gli operatori sanitari hanno soccorso l’anziana, le hanno offerto ristoro con del cibo e dell’acqua e dopo poco l’hanno accompagnata al centro polifunzionale dove le è stata somministrata la prima dose di vaccino anti Covid. Successivamente è stata riaccompagnata a casa dalla Misericordia di Calitri.

Sembra che nonna Livia è solita percorrere a piedi tratti di strada così distanti, soprattutto tra i due comuni.

Una donna di altri tempi nonna Livia, figlia di un tempo in cui i sacrifici (come camminare a piedi per km) erano all’ordine del giorno. Simbolo di tenacia, perseveranza ed ammirazione, la volontà di Livia è emulare nella vita quotidiana.