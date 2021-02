Barbara D’Urso rivela in diretta il segreto di Yaman su Diletta Leotta

La conduttrice Barbara D’Urso ha rivelato in diretta a Pomeriggio 5 il segreto di Can Yaman su Diletta Leotta: era un “rischio“.

In quel di Pomeriggio 5, nella scorsa puntata la sua fedele conduttrice Barbara D’Urso ha voluto continuare cavalcando l’onda di gossip ancoratasi da innumerevoli settimane sull’attore ed acclamato sex symbol di origini turche, Can Yaman, e la bellissima giornalista sportiva, Diletta Leotta. Una storia d’amore che fin dalle prime rivelazioni radiofoniche sembrava essere di portata immaginifica, e che adesso invece tende sempre di più a scoprirsi in tutta la sua veridicità.

Leggi anche —>>> Barbara d’Urso: “prendo delle gocce”, il segreto della sua immunità

Barbara D’Urso e la rivelazione dalle parole tradotte di Yaman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Potrebbe interessarti anche —>>> Barbara D’Urso, quali sono i programmi riconfermati nel 2021

Eppure secondo Barbara ci sarebbero ancora molti dubbi da chiarire a riguardo, non potendo fare a meno di continuare ad indagare, è riuscita a reperire a distanza di qualche tempo le parole pronunciate in un’intervista passata da Can in un settimanale Turco. Così rapita dall’entusiasmo della novità, la conduttrice di Canale 5 ha voluto tradurre le sue parole fino ad ora segrete sui piccoli schermi della penisola ed annunciare la verità.

A quanto pare l’articolo incriminato, attraverso le parole del celebre attore, svelerebbe come Diletta sia addirittura stata in attesa proprio dello stesso Yaman. Una notizia che non ha dimenticato di stupire gli ammiratori della coppia, quanto dei singoli interessati, soprattutto per il suo seguito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

In conclusione infatti, dato che entrambi gli esponenti della nascente love story non si sarebbero ancora pronunciati direttamente a riguardo, non ha generato grande scalpore. Sebbene nel dubbio Barbara abbia ben pensato di lanciare l’amo, e scatenando inconsapevolmente una bufera sui principali social media.

YESLIFE ON THE ROAD. IL NOSTRO SERVIZIO DAL MONTE TERMINILLO: IMPIANTI CHIUSI E UN SACCO DI GENTE…IL PARERE DI CHI LAVORA SUL CAMPO. GUARDA VIDEO