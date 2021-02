La carismatica conduttrice Benedetta Parodi approda in radio indossando un outfit elegante e l’entusiasmo di una ventenne.

La conduttrice e giornalista di origini piemontesi, Benedetta Parodi, e conosciuta sui social grazie allo pseudonimo di ziabene, è ormai da tempo approdata in tutta la sua simpatia su Radio Capital. Si tratta di un format mattutino dalla durata di un’ora, in cui Benedetta, affiancata da alcuni solenni compagni di viaggio, pare riesca ad intrattenere con molta nonchalance i numerosi ascoltatori.

Benedetta Parodi alla volta delle Mattine di Radio Capital

“Aspettando i miei soci…” esordisce nella didascalia allo scatto la bellissima conduttrice in outfit nero ed elegante. Ma non finisce qui, a contornare il suo amatissimo sorriso si aggiunge un impaziente ed ironico: “dove siete??? 😂“. Benedetta si sta riferendo alla giornalista ed autrice, Caterina Varvello, come al giovane e creativo scrittore Francisco Fragomeni. Due spalle niente male per reggere il carico esilarante ed emotivo tipico delle loro mattinate in diretta.



“Ci sentiamo dalle 11.00 alle 12.00 su @radiocapitalitaly 🎶“, ricordando la fascia oraria per l’appuntamento radiofonico lascia emergere un entusiasmo difficile da frenare, quanto miracolosamente contagioso.

E’ proprio vero le energie positive quando si tratta di questo trio vincente non sembrano di certo mancare. Una complicità che avrà la sua verifica fra i commenti al post condiviso poco fa da Benedetta sulla sua pagina Instagram. A rispondere prontamente, tra i vari apprezzamenti, sarà infatti Los tesso Francisco: “Amo, sono a comprare le brioche 🥐… arrivò! 🔥“.

