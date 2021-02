Incidente Tiger Woods: le condizioni di salute due ore dopo l’incidente

Il noto golfista statunitense ha subito “lesioni multiple alle gambe” ed è stato operato subito dopo l’incidente.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Tiger Woods è rimasto vittima di un brutto incidente d’auto nella mattinata di martedì 23 febbraio. Il giocatore di golf si stava riprendendo dal suo quinto intervento alla schiena a cui è stato sottoposto a dicembre; mentre oggi ha dovuto affrontare un nuovo intervento a causa delle diverse fratture riportate. Lo schianto è avvenuto nei pressi di Los Angeles. Erano circa le 7:00 quando la vettura del noto golfista statunitense si è ribaltata nel tratto di strada tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes, riportando considerevoli danni alla carrozzeria. Stando a quanto riferiscono i media locali, Tiger Woods era al volante da solo e i soccorritori sono riusciti a tirarlo fuori dal veicolo grazie all’utilizzo delle cesoie idrauliche.

Necessario l’intervento chirurgico

Tournament host @TigerWoods gives an update on his health and his plans for the near future. pic.twitter.com/6TY3cXQIqK — PGA TOUR (@PGATOUR) February 21, 2021

15 volte Campione Major, il giocatore di golf è stato immediatamente trasferito d’urgenza all’Harbor Ucla Medical Center. I media riportano che l’incidente gli ha provocato gravi fratture multiple alle gambe. Pertanto, secondo quanto ha riferito il suo agente, l’intervento chirurgico è stato urgente e necessario. Dinamiche e circostanze dello scontro restano ancora sconosciute. Tuttavia, stando a quanto accenna Tmz, alla base dello schianto automobilistico non dovrebbe esserci alcuna alterazione da assunzione di alcolici o da uso di sostanze stupefacenti. L’incidente resta attualmente sotto inchiesta. Eppure non è la prima volta che il noto campione di golf rimane coinvolto in brutali incidenti stradali.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with “major damage,” LA County Sheriff’s Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

Tiger Woods era già stato vittima di un grave incidente automobilistico nel 2009 in Florida; a seguito di una disputa coniugale.

