Cala il sipario su “Live non è la D’Urso”: ascolti bassi. Verso la chiusura

La trasmissione Live non è la D’urso potrebbe chiudere. L’indiscrezione si sta diffondendo in queste ore. Il calo degli ascolti sembrerebbe il motivo.

Sipario calato per “Live non è la D’urso”? Il consueto programma domenicale, in onda su Canale5, sarebbe prossimo alla chiusura. Un’indiscrezione che emerge in queste ore sul web. A diffondere la notizia Dagospia. Voci di corridoio infatti avrebbero confermato la fine della trasmissione condotta da Barbara D’Urso a causa del calo di ascolti registrato nelle ultime settimane.

I dati parlo del 10% – 12% di share. La scorsa domenica la trasmissione è stata nettamente superata dalla nuova fiction di “Lolita Lobosco” firmata Ra1. Un risultato che non conferma le aspettative e che starebbe rimettendo in moto la macchina organizzativa dell’emittente di Mediaset. Cambi dei palinsesti sembrerebbero essere in arrivo.

Il programma della D’urso potrebbe essere cancellato dal prossimo aprile. Non si vi sono certezze sul suo ritorno. A sostituirlo sembrerebbe essere la trasmissione di Paolo Bonolis e Laurenti “Avanti un altro”. In onda in prima serata, saranno dieci le puntante che accompagneranno la fine della stagione dell’emittente.

Barbara D’Urso: i programmi domenicale a rischio di chiusura

Già a marzo andranno in onda cinque episodi di “Ciao Darwin story”, una raccolta delle edizioni precedenti, che saranno trasmessi sino ad aprile. Poi il programma “Avanti un altro” che dovrebbe sostituire quello della D’Urso.

Secondo altre indiscrezione sarebbe inoltre a rischio anche la trasmissione preserale della conduttrice “Domenica live”. “Pomeriggio 5” invece non subisce contraccolpi.

Ma per ora non si hanno certezze sul cambio del palinsesto Mediaset. Tutto sarò deciso il prossimo giovedì nell’ambito del comitato dell’emittente. Saranno Fedele Confalonieri e Piersilvio Berlusconi a presidiare l’incontro.

Forse ancora qualche speranza per Barbara al centro del gossip per un nuovo presunto fidanzamento. A oggi la conduttrice non ha rilasciato alcun commento sulla situazione.