Cambiamento Climatico, grande aiuto da una stella marina

Una stella marina della Norvegia sarebbe in grado di fornire elementi utili a capire quale sia il reale impatto del cambiamento climatico.

Una stella marina nel Mar di Norvegia, starebbe cambiando i propri parametri per adattarsi al clima. Una scoperta straordinaria che potrebbe condurre a comprendere quale sia il reale impatto del riscaldamento globale. L’importante essere vivente il cui nome scientifico è Ctenodiscus crispatus, ma ribattezzato tagliabiscotti, proprio per la sua forma che ricorda un coppa pasta, fungerebbe da segnale d’allarme per lanciare importanti messaggi sul cambiamento climatico. A scoprirlo un gruppo di esperti che hanno portato avanti uno studio sulla stella.

Cambiamento Climatico, stella marina indicatore del cambiamento climatico

We measured this little star fish (17 mm across) today at SYRMEP @elettrasincro. Just in time for Christmas. pic.twitter.com/w1hJLMVSqT — Pierre Thibault (@PierreXThibault) December 14, 2020

Sono le acque del Pianeta il luogo ove maggiormente si registrano gli effetti del riscaldamento globale ed è proprio per questo che la piccola stella norvegese rappresenterebbe un elemento utilissimo per comprendere il reale impatto sull’ambiente. Un team di esperti dell’Università di Southampton, guidati da Pierre Thibault dell’Università di Trieste avrebbe utilizzato, riporta Lifegate, il sincrotrone Elettra. Una specie di supermicroscopio usato per osservare proprio i cambiamenti di questi animali a causa del mutare del clima.

Uno studio rivoluzionario che ha mostrato come le stelle marine norvegesi siano un punto di partenza fondamentale per capire la reale portata del climate change. Gli oceani sono ottimi indicatori considerato che accumulano quasi la totalità del calore in esubero sul Pianeta ed inoltre immagazzinerebbero una quantità spropositata di CO2 il che avrebbe come diretta conseguenza una modifica del pH delle acque, inacidendolo. È evidente che una mutazione di tal genere comporta non pochi effetti sull’intero ecosistema. Per non parlare poi dello scioglimento dei ghiacciai che invece diminuirebbe il livello di salinità degli oceani.

Tutte variabili che, quindi, spingono la stella marina ad adattarsi repentinamente alle diverse condizioni e ad assumere caratteristiche che le consentano di preservare la specie.

M.S.