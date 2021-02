Can Yaman, incollato alla tv per seguire Diletta Leotta – FOTO

Diletta Leotta scende in campo e Can Yaman sta a guardare. L’attore turco, davanti alla tv, commenta il derby o lancia messaggi alla fidanzata?

Durante una delle partite più attese del campionato italiano, gli utenti sono stati distratti non dalle prodezze dei calciatori scesi in campo, ma dalle foto pubblicate da due beniamini del pubblico italiano, Can Yaman e Diletta Leotta.

Stanno da poco insieme, ma i due sono già inseparabili. Perlomeno finché non ci si mette il lavoro di mezzo. L’attore turco infatti è rimasto a casa mentre la sua fidanzata presentava per Dazn il derby Milan-Inter. Non le ha però fatto mancare il suo supporto: sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae davanti alla tv, apparentemente impegnato a guardare il match. Ma i fan notano il suo commento…

Can Yaman, incollato alla tv per vedere Diletta Leotta: il commento che non sfugge ai fan

La conduttrice siciliana ieri era splendida, con un look fasciante e total white. Difficile staccarle gli occhi di dosso, e anche Yaman non sembra immune. Secondo i beninformati l’attore turco sarebbe molto geloso di Diletta e quindi anche la frase scelta per commentare la foto potrebbe nascondere un doppio significato.

Can scrive “Gran partita!“, e mentre immediatamente si pensa alla gara in corso, per molti si tratta di un messaggio indirizzato alla bella fidanzata. Tante le supposizioni, ma una su tutte sembra essere condivisa: con quelle parole l’attore avrebbe espresso la sua ammirazione per la conduttrice e non per le tattiche calcistiche.

Non è certo la prima volta che Can Yaman commenta il lavoro della sua amata. Spesso nelle sue stories su Instagram scatta foto in cui si vede l’affetto e l’attenzione con cui ne segue le vicissitudini professionali, sia in tv che alla radio.