Carlo Conti, “Si sono stato geloso” la rivelazione su Amadeus e Matano

Il talentuosissimo conduttore televisivo svela un particolare non indifferente riguardo la riunione dei Ricchi e Poveri a Sanremo.

Lo stimatissimo conduttore radiofonico e autore televisivo italiano presenta lo show dedicato ai Ricchi e Poveri, in onda su Rai 1, chiamato “Che sarà sarà“.

Nel corso di un collegamento con il famoso programma La vita in diretta, il noto presentatore si rivolse ad Amadeus (ospite della trasmissione) dicendo: “L’invidia per me non esiste, ma l’anno scorso quando hai fatto la reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo, un po’ di gelosia l’ho provata!”.

Carlo Conti anticipa la puntata di Che sarà sarà: “Farò un mea culpa!“

Carlo Conti concede al pubblico che lo segue una piccola anticipazione sulla puntata, dicendo: “Nel corso della trasmissione farò un mea culpa perché negli anni ’80 noi che lavoravamo in radio snobbavamo i Ricchi e Poveri“.

Dopo la grande risata del fantastico conduttore Matano, Alberto si rivolge agli spettatori in diretta, dicendo: “Sarà una bellissima serata di musica”. Queste le parole riguardo lo show televisivo Che sarà sarà.

Infine Carlo Conti annuncia un’ultima scoppiettante notizia, cioè che nel programma ci sarà anche una super sorpresa sulle canzoni “Mamma mia” degli Abba e “Mamma Maria“, dei Ricchi e Poveri.

Questi erano, dunque, gli interessanti spoiler della puntata. Non c’è dubbio: Carlo Conti non delude mai!