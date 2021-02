Carlo Verdone confessa: “Nel mio successo viveva il mio malessere”.

Carlo Verdone, classe 1950, attore, regista, sceneggiatore e comico. Amato ed apprezzato da tutti, ha sofferto per il successo raggiunto.

L’attore romano è un personaggio sacro del cinema italiano, ma il suo successo lo ha fatto spesso soffrire. Diverso tempo fa, ha raccontato al mensile Ok Salute e Benessere, che adeguarsi al successo non è stata cosa facile. Ha sofferto per diverso tempo di attacchi di panico, il tutto è iniziato quando la gente ha iniziato a riconoscerlo per strada. “Mi girava la testa, andavo in iperventilazione, temevo mi venisse un infarto da un momento all’altro”.

Carlo Verdone non riusciva ad uscire di casa, non riusciva a condurre una vita “normale”, non riusciva ad andare da Gianna, all’epoca sua fidanzata, poi diventata sua moglie, dalla quale oggi è legalmente separato.

Non è tutt’oro quello che luccica

Durante l’apice del successo e contestualmente del suo malessere, Verdone pensò anche di non essere tagliato per questo lavoro e per il mondo dello spettacolo. La sofferenza dell’attore era come un cane che si mordeva la coda, Verdone più diventava importante e più la sua ansia aumentava. Da quella situazione difficile, Verdone ne uscì grazie alla madre e alle sedute di psicanalisi con il dott. Piero Bellanova.

A detta dell’attore, venne curato dalla madre, con un bel calcio nel sedere e il dott. Bellanova con dei veri “atti di coraggio”, doveva uscire fuori di casa per andare a trovare Gianna, percorrendo 10 km in più del solito percorso.

