Cashback, ecco i tempi per ricevere i rimborsi

Finalmente arrivano i rimborsi del Cashback per la fase sperimentale. Gli aventi diritto riceveranno fino a un massimo di 150 euro entro questa settimana

È tempo di ricevere il tanto agognato rimborso. Arrivano i soldi per gli iscritti al contest Cashback dell’app Io. Chi ha preso parte alla fase sperimentale che ha interessato il mese di dicembre, si vedrà erogare l’importo del periodo natalizio nei prossimi giorni.

Infatti un messaggio della piattaforma ha annunciato la scadenza per l’erogazione dei premi per il prossimo 1 marzo. E quindi ciò significa che gli aventi diritto si troveranno il proprio accredito direttamente sul conto bancario indicato, entro questo fine settimana. Un sospiro di sollievo per i tanti utenti che avevano partecipato e che avevano dovuto fare i conti con i tanti malfunzionamenti dell’app.

Cashback, la situazione dei rimborsi in Italia

Un traguardo facilmente raggiungibile a differenza della fase attuale, che prevede almeno 50 pagamenti bancomat in 6 mesi. Infatti a dicembre, per testare il lancio del servizio, erano necessarie solo 10 operazioni per poter ottenere il rimborso del 10% del totale speso. La somma massima rimborsabile per la fase natalizia era di un massimo di 150 euro.

La notizia dell‘erogazione dei bonifici ha dissipato i dubbi dei detrattori. Nelle scorse settimane infatti erano circolate delle voci in merito ad una riduzione del cashback. La diceria originava dalla massa di richieste di rimborso pervenute, un numero talmente alto da sorprendere anche gli ideatori del servizio.

Pare quindi che il programma proceda regolarmente e la cosa fa ben sperare per i successivi step. La prossima fase dell’iniziativa Cashback terminerà il 30 giugno, con rimborsi previsti a partire dal mese seguente.