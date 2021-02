Caterina Balivo cade in tentazione e il suo viso è l’immagine della goduria – FOTO

Caterina Balivo accende le fantasie nascoste dei suoi fan dei social con una foto in cui si mostra mente si concede ad un piccolo peccato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ci sono tentazioni che per poter togliersi dalla testa devono essere per forza appagate e lo sa bene Caterina Balivo che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la “confessione” di una sua debolezza. La bella presentatrice infatti si è lasciata ritrarre mentre gusta un’appetitosa empanadas regalando un’immagine che è la definizione stessa della goduria. A quanto pare infatti il tipico fagottino sudamericano è una vera esplosione di gusto a cui Caterina proprio non sa resistere. Oltre all’espressione estasiata da tanta bontà i suoi tanti follower di Instagram hanno potuto ammirare un outfit capace di accendere ben altre tentazioni. La Balivo infatti, oltre ad un morbido e caldo maglione, indossa una minigonna bianca impreziosita da maliziosi bottoncini sul davanti. Dei dettagli nel modello che sembrano essere sul punto di aprirsi per l’incontenibile gioia degli ammiratori del social.

LEGGI ANCHE -> Manuela Arcuri confessa la sua voglia…e il web impazzisce – FOTO

Il compleanno speciale di Caterina Balivo