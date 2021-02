Cecilia Capriotti, passerella da urlo in abito trasparente: regina della tv – FOTO

Cecilia Capriotti insegna nozioni di bellezza sulla passerella più celebre degli ultimi anni. In abito trasparente è uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti ha pubblicato su Instagram, una foto da capogiro, che la ritrae in tutta la perfezione, sulla passerella delle grandi occasioni. E’ un momento davvero di estasy pura per lei, che in tv ha ricoperto vari ruoli.

Da attrice ad opinionista, alle quali si vanno ad aggiungere le mansioni di mamma all’interno della propria famiglia. Ciò che contraddistingue Cecilia dalle altre personalità del mondo dello spettacolo è certamente la sicurezza di se, il coraggio di mettersi in mostra, senza dar conto ai pregiudizi altrui.

L’artista di Ascoli Piceno si è fatta valere anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, ivi ha partecipato ma ahimè non è riuscita ad arrivare fino in fondo, solo per colpa di qualche detrattore o favoreggiamento altrui

Cecilia Capriotti conquista il web in una serata speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)





Tra le attrici italiane che si son fatte valere negli ultimi mesi in tv vi è senz’altro Cecilia Capriotti. La marchigiana con il suo solito fare coraggioso e schietto nelle decisioni di vita ha conquistato il favore del pubblico di Instagram e non solo.

Di recente ha ottenuto una “cocente” eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, dalla quale esperienza ha imparato davvero tanto, ad interloquire con i coinquilini della casa, dispensando consigli di vita. Non ha fatto parlare particolarmente di sè, se non in queste ultime settimane, dove è ospite fissa in studio da Alfonso Signorini ad assistere come si concluderà questa fantastica esperienza.

Nell’ultima serata, Cecilia è apparsa ancor più in grande forma. Lo dimostra il suo ingresso in passerella dove i fotografi si girano dalla sua parte e colgono il bello della vita. Abito nero lungo, elegante e ricamato a fiori, un “fulime” di bellezza nella notte del GF.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

La Capriotti ha attirato l’attenzione dei più forti di cuore, ai quali non è sfuggito il dettaglio della trasparenza, che mette in risalto un lato A da fotomodella che sfila di consueto, sul palcoscenico delle grandi occasioni. E vi invece cosa ne pensate del suo ingresso “mostre” negli studi del GF Vip, l’avete vista?