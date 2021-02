Clamoroso Pierluigi Diaco, non le manda a dire ad un noto conduttore Rai

Secondo indiscrezioni gossip, il conduttore di “Io e Te”, Pierluigi Diaco si sarebbe scagliato contro un collega della Rai: scopriamo chi è e perchè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AP Magazine (@apmagazineit)

Conosciuto come uno dei conduttori Rai più seguiti e amati degli ultimi tempi, Pierluigi Diaco si sarebbe reso protagonista di un accesissimo diverbio con un suo collega di “reparto”.

Il tutto risalirebbe alla scorsa estate, quando il timoniere di “Io e Te”, secondo la versione dei fatti di un “paprazzo” si sarebbe scagliato in difesa di Lorella Cuccarini. Proprio per questo, si parla di un Diaco preso inevitabilmente di mira dagli haters, per aver fatto scintille con un personaggio, amatissimo al pari suo.

Il conduttore ha rivelato tutta la sua indignazione, durante un’intervista de “Il Giornale”, ai microfoni del quale ha voluto chiarire la sua posizione e il fatto che attorno alla sua presunta azione in malafede si sia ingigantito davvero tutto

LEGGI ANCHE —–> Alessia Marcuzzi e la casa chic al centro di Roma – FOTO



Pierluigi Diaco, chi è il conduttore messo in cattiva luce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvBlog (@tvblog.it)

LEGGI ANCHE —–> Mara Venier, volete sapere che casa ha? Spettacolo con vista su Roma

Secondo un’indiscrezione gossip, il conduttore romano e di “Io e Te”, Pierluigi Diaco non le avrebbe mandate a dire ad un suo collega in Rai. La ricostruzione dei fatti ci viene tramandata per mano di un paparazzo che racconta della “ferocia” di Diaco ditero le quinte, per aver trattato in malo modo la sua amica di sempre, Lorella Cuccarini.

Dopo lo spiacevole episodio, l’artista e ballerina romana avrebbe poi deciso di distaccarsi dal mondo Rai e “sposare” il ruolo di professoressa di “Amici“, nel dating show di Maria De Filippi. Ma secondo le parole di Diaco, il tutto sarebbe stato ingigantito, perchè secondo la vera versione dei fatti da lui raccontata, tra Diaco e Alberto Matano non c’è stato alcuno screzio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Rosmini (@paolarosmini)

“Avevo sì preso le difese di Lorella, ma non mi ero affatto permesso di screditare il ruolo di Matano a La Vita In Diretta”. Insomma non è affatto un periodo felice quello del giornalista romano, preso troppo spesso di mira dalla critica, anche alla luce di un eccessivo nervosismo che ha dimostrato nelle ultime dirette di “Io e Te”