Claudia Maugeri, bellissima sulla neve. Lo sguardo dice tutto – FOTO

Claudia Maugeri, bellissima come sempre…ma il momento nostalgico non passa di certo inosservato.

Claudia Maugeri è una di quelle donne che sa come farsi apprezzare dal suo pubblico; non solo in TV…anche sul web la showgirl riesce a catturare tutte le attenzioni su di sé. Merito del fisico statuario, prorompente che suscita emozioni in chiunque la guardi…Claudia è anche altro, il sorriso contagioso e spontaneo che fa incollare davanti al monitor il suo milione di follower. Qualche ora fa appare bellissima e radiosa sulla neve, la foto è un primo piano che cattura lo sguardo ammaliante di Claudia, pronta per sciare. Ma la foto non deve trarre in inganno, ovviamente non è recente. E questo lo scrive la stessa Maugeri che vive con nostalgia quella normalità che ci è stata strappata da un anno.

Claudia Maugeri, il commento inappropriato di un fan

La foto che Claudia ha postato ieri dal titolo Mood sobrio del lunedì, evidenzia la fisicità tonica e assolutamente in forma. Outfit mozzafiato: minigonna bianca a portafoglio, collant neri velati che non nascondono le gambe chilometriche di Claudia, top con scollo a cuore nero che sembra più un reggiseno a fascia, quindi addome scoperto al pari delle spalle e del resto che appare in primo piano. Tantissimi i commenti di amore per la showgirl…ma tanti sono gli orrori grammaticali e qualcuno si diverte a commentarli e segnalare l’errore. Un’immagine davvero grottesca che fa tanto sorridere.

Evidentemente, il fascino di Claudia fa dimenticare davvero tutto.

