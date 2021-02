Cyberbullismo ad Amici. In lacrime: “Non riesco più ad andare avanti”. Martina non riesce più a ballare bene a causa di tutti i commenti che riceve suoi social ogni giorno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Le parole e sono armi e fanno male. I ragazzi ad Amici hanno avuto l’occasione di parlare con Maria De Filippi, dopo che a Martina è stata sospesa la felpa perché ultimamente non si sta più esibendo bene. La ragazza ha raccontato di non riuscire più a ballare bene perché legge solo commenti negativi sui social nei suoi confronti e ci pensa tutto il giorno quando è sul palco.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Amici di Maria De Filippi: Martina in lacrime per i commenti sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Martina, in lacrime, ha rivelato a Maria che non riesce a pensare ad altro, che su 300 commenti legge soltanto insulti e cattiverie. Maria ha cercato di farle capire di non dare peso a quello che legge in giro e le ha consigliato di parlarne con Lorella Cuccarini per cercare un punto di incontro. Anche gli altri ragazzi nella casetta hanno confessato di ricevere tanti insulti e di non darci più peso, di aver imparato già a sopravvivere in questo mondo così pieno di odio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Lorella ha consolato Martina e ha cercato di farle capire che deve andare dritta per la sua strada e non leggere quello che viene scritto sul suo conto sul web, e che anche a lei e a tutti gli altri vip del mondo dello spettacolo succede la stessa cosa ma bisogna imparare ad ignorare.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 22 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.