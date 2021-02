Dayane Mello in un mini bikini: Bellezza al top e addominali di marmo – FOTO

Dayane Mello. La modella brasiliana, giunta alle fasi finali del Grande Fratello Vip, appare sui canali social in un’immagine strepitosa. Fan in delirio

L’attuale edizione del popolare reality Grande Fratello Vip va in onda dal 14 settembre scorso. Dopo oltre 5 mesi di agguerrita competizione, chiuderà i battenti il 1° marzo 2021.

Tutti i concorrenti in gara stanno sentendo il peso della clausura così tanto prolungata. Tra questi sicuramente anche la modella brasiliana Dayane Mello che, vincendo il televoto, è una delle prime finaliste del programma.

Il suo non è stato un percorso facile; il 3 febbraio scorso ha ricevuto la notizia della morte del fratello 26enne Lucas a causa di un incidente stradale. Dovendo andare dall’altra parte del mondo e fare una quarantena obbligatoria non appena arrivata in Brasile, non avrebbe comunque potuto partecipare ai funerali; ha deciso pertanto di continuare la sua gara in Italia. Il fatto ha scatenato molte polemiche tra gli spettatori.

Non è nuova alle dinamiche dei reality. Nel 2017 è stata protagonista di un altro popolare programma, molto seguito dal pubblico: L’Isola dei famosi.

LEGGI ANCHE —–> Alfonso Signorini scappa e manda la pubblicità: “Aiutooo” e chiude tutto

Dayane Mello: una ninfa delle acque su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip vedono svelarsi le strategie dei partecipanti. Ha destato clamore la scelta di Dayane Mello di mandare al televoto la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando.

La modella brasiliana ha detto: “Samantha De Grenet sta giocando, lo sto facendo anche io. Se ho fatto male ne subirò le conseguenze. La mia pancia diceva di salvare Samantha”. Gli altri partecipanti rimangono shoccati, in particolare la Orlando che ha detto: “Tu tradisci addirittura la tua amica Rosalinda pur di non vedere me in finale”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Vedremo se il pubblico premierà o meno questa scelta. Nel frattempo il management della Mello continua a pubblicare scatti meravigliosi sul suo profilo ufficiale e a spingere i follower in favore della concorrente. “Una forza sella natura” – viene scritto in didascalia di accompagnamento a una foto strepitosa. Dayane Mello in un bikini nero, striminzito, emerge come una ninfa dalle acque. Braccia in su, occhi chiusi e viso baciato dal sole. Un particolare risalta particolarmente: la sforma smagliante della donna, classe 1989, gli addominali scolpiti, di marmo: un corpo da paura. In poche ore oltre 80mila like.