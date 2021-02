Salerno, 17enne muore di bronchite: il tampone era negativo

Dramma in provincia di Salerno: a Castiglione dei Genovesi un 17enne muore per la bronchite. Si pensa a un arresto respiratorio, ma il tampone Covid era negativo

A Castiglione dei Genovesi, in provincia di Salerno, un’intera comunità è sotto shock. Gli abitanti ancora non si rassegnano a dover dare l’ultimo saluto a Raffaele Coppola, 17 anni appena. Il ragazzo è morto ieri mattina, dopo quella che inizialmente sembrava soltanto una brutta influenza.

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia, il ragazzo si era ammalato di bronchite. In pochissimi giorni la situazione precipita, tant’è che soprattutto nelle ultime ore Raffaele aveva sofferto di diversi episodi di dispnea e aveva difficoltà a respirare. Sintomi che, uniti alla febbre, avevano convinto i familiari della necessità di sottoporlo al tampone per accertare o meno la presenza del coronavirus.

17enne muore di bronchite, ma il tampone era negativo

Durante la visita domiciliare del 118, Raffaele ha quindi fatto un tampone, ma l’esito è risultato negativo. Ai medici le condizioni di salute del 17enne non erano apparse così gravi da imporre un ricovero in ospedale, ma solo una terapia da seguire a casa. Ma ieri mattina il ragazzo è morto nel sonno, e al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.

Raffaele frequentava il terzo anno del liceo classico De Sanctis. La notizia della sua morte si è diffusa immediatamente, lasciando amici e docenti nello sconforto più totale. “Al più caro degli amici, alla persona più buona e più altruista che chiunque abbia mai conosciuto e che tutti avrebbero meritato di conoscere, sei sempre stato il raggio di sole nella selva oscura, e sempre lo sarai. Addio, resterai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Il tuo sorriso sempre pronto e disponibile lascerà un’orma indelebile come tutte le giornate passate con te”. Questo il toccante messaggio dei suoi compagni di scuola.

I funerali di Raffaele Coppola si sono svolti oggi pomeriggio in forma strettamente privata, presso la chiesa di San Michele Arcangelo. A dirgli addio solo i parenti più stretti.