Eleonora Boi è una pirata sexy su Instagram: bellezza spettacolare – FOTO

La giornalista sportiva Eleonora Boi lascia tutti senza parole su Instagram: in stile gipsy è la pirata più sexy che sia mai esistita

Eleonora Boi vanta una bellezza che supera l’immaginabile. Classe 1986, orgoglio sardo, partecipa giovanissima nel 2005 a Miss Italia senza raggiungere il podio, ma classificandosi tra le prime dieci. In seguito sviluppa la passione per il giornalismo, e dopo la laurea alla facoltà di Scienze Politiche si dedica alla sua emergente carriera. Nel 2013 partecipa al programma Speciale Calciomercato, diventa inviata a Quelli che il calcio, e si conquista la conduzione di SI Basket. Successivamente approda a Sport Mediaset, dove presenta i notiziari sportivi.

LEGGI ANCHE -> Diana Del Bufalo, messaggio dolce ai fan: “Accettatevi come siete”

Eleonora Boi, spettacolare in stile gipsy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

LEGGI ANCHE -> Can Yaman, incollato alla tv per seguire Diletta Leotta – FOTO

Eleonora Boi, compagna del campione di Basket dell’NBA Danilo Gallinari, ha un rilevante seguito su Instagram, che si quantifica in 767 mila followers. Protagonista degli scatti che condivide con i fan, la sua bellezza spettacolare che esula da ogni possibile classificazione.

L’ultima foto rapisce totalmente lo spettatore che si immerge nella sua immagine in un viaggio ipnotico. La canotta bianca spicca sulla sua carnagione e fatica a contenere le forme, ed il viso cattura completamente l’attenzione in un incantesimo d’infatuazione potente ed inesorabile.

Lei è la pirata più attraente che si possa immaginare e i suoi occhi sono un tuffo nel mare. Il foulard indossato come un bandana, dalla quale cadono morbidi i lunghi capelli castani, è aderente alla fronte per esaltare ancora di più lo sguardo azzurro e magnetico. A impreziosire la magnifica visione, resa tale ancor di più dalla luce solare che filtra alle sue spalle in una cornice di luce, il trucco leggero e gli orecchini in perfetto stile gipsy a conclusione del mood.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il suo viso è un’opera d’arte che impone la contemplazione, e i fan eseguono, per un totale di 22 mila like realizzati in un’ora.